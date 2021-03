Silber im Kampf gegen die kurzfristige Umkehrformation

Die Reaktion des Silberpreises im Anschluss an die gestrige ,,Market Guidance‘‘ der US-Notenbank könnte man in etwa mit ,,underwhelming‘‘ beschreiben. Denn das Strohfeuer nach der Erklärung der FED war kurz, und heute sind bisher die gestrigen …

Die Reaktion des Silberpreises im Anschluss an die gestrige ,,Market Guidance‘‘ der US-Notenbank könnte man in etwa mit ,,underwhelming‘‘ beschreiben. Denn das Strohfeuer nach der Erklärung der FED war kurz, und heute sind bisher die gestrigen Gewinne fast wieder abgegeben.In unserem Beitrag von 08.03.2021 ,,Silber gibt kurzfristiges Verkaufssignal‘‘ betonten wir, dass sich die Korrektur des Silberpreises in vollem Gange befindet und der Bruch der kurz- und mittelfristigen Aufwärtstrendlinie auf eine anhaltende Konsolidierung hindeutet.Seither hat sich der Silberpreis an einer unterschrittenen Aufwärtstrendlinie einigermaßen kraftlos und umsatzarm entlanggehangelt und steht nun vor einem strukturellen Widerstand, der sich aus unserer Mustervermutung eines übergeordneten Doppeltops mit einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation auf einer niedrigeren Skale ergibt. ...