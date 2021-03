---------------------------------------------------------------------------

United Lithium Corp. ernennt Mark Saxon als Qualified Person und Mitglied des Advisory Boards



United Lithium Corp. (ISIN: CA9107971090 ; WKN: A2QGMZ) freut sich, die Ernennung von Mark Saxon als Qualified Person (Sachkundige Person) des Unternehmens und Mitglied des Advisory Boards mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.



Mark Saxon hat mehr als 25 Jahre Erfahrung als Geologe und Führungskraft im Bergbau, die er weltweit sowohl in großen als auch in jungen Unternehmen des Sektors gesammelt hat. Er verfügt über umfassende Kenntnisse aus seiner langjährigen Karriere in der Exploration von Gebieten der Nordischen Region; als CEO von Tasman Metals Ltd und Leading Edge Materials Corp. führte er das Team, das die Seltene-Erden-Vorkommen Norra Kärr und das Lithiumprojekt Bergby entdeckte.



Seine Verbindungen im schwedischen und europäischen Bergbau- und Batteriesektor und in der Forschungsgemeinschaft bedeuten für United Lithium die einmalige Gelegenheit, die Entdeckungs- und Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens in Bergby schnell fortschreiten zu lassen. Beide Entdeckungen bieten die Chance auf nachhaltige lokale Ressourcengewinnung für die europäischen Batterie- und Automobilbranchen.



Saxon ist eine erfahrene und angesehene Führungskraft des öffentlichen Marktes mit umfassenden Kenntnissen in Sachen Seltene Erden, Lithium, Graphit und anderen kritischen Rohstoffen. Er hält einen Universitätsabschluss (Honours BSc) in Geologie von der Universität von Melbourne, ist Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (Institut für Bergbau und Metallurgie) und des Australian Institute of Geoscientists (Institut der Geowissenschaftler) und war als Sachkundige Person im Bergby-Projekt vor der Akquisition durch United Lithium tätig.