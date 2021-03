Pure Extracts Technologies setzt auf neue Technologie zur Extraktion der Wirkstoffe von Cannabis und tätigt entsprechende Investitionen.

Das Unternehmen, das sich auf die Extraktion der Wirkstoffe von Cannabis, Hanf, funktionalen Pilzen und zukünftig auch psychedelischen Pilzen konzentriert, hat nämlich ein neues, dem neuesten Stand der Technik entsprechendes Cosolvent Injection System (CIS) von seinem Partner Vitalis Extraction Technology Inc. geordert – und Pure Extracts wird eines der ersten Unternehmen weltweit sein, das dieses innovative System erhält!

Das CIS wurde entwickelt, um die Leistung von Systemen wie dem Q90 und R200, die Pure Extracts bereits besitzt, noch einmal zu verbessern. Versprochen wird ein „dramatisch“ schnellerer Durchsatz bei weiterhin qualitativ hochwertigen Cannabisextrakten. Dabei wurde das neue System so entworfen, dass es die optimalen Ethanolflussraten sowohl für Cannabis (THC) als auch Hanf (CBD) erzielt. So, erläutert Pure Extracts, werde die Extraktqualität mit der Effizienz in Übereinstimmung gebracht, während gleichzeitig eine außergewöhnlich niedrige Ethanolverwendung erreicht werde.

Auf jeden Fall, so Pure Extracts-CEO, erlaube das neue System es dem Unternehmen, die Produktion wesentlich schneller auszuweiten, als man bislang geplant habe – und dies bei gleichbleibend hoher Qualität der Öle, für die das Unternehmen bekannt sei.

Fazit:

Pure Extracts scheint mit einer deutlichen Belebung des Geschäfts zu rechnen. Nicht nur, dass man ein weiteres Extraktionssystem bestellt, es handelt sich nach Aussage der Gesellschaft auch um ein Gerät, das die Ausweitung der Produktion noch einmal starker beschleunigen soll und dem Unternehmen angesichts des Qualitätsversprechens einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschaffen könnte. Wir sind gespannt, wie sich diese Investition in Zukunft auswirken wird.

