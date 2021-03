---------------------------------------------------------------------------

* 2020: Ambitionierte Wachstumsziele für das Geschäftsjahr 2020 trotz Pandemie erreicht



* 2020: Beitragseinnahmen steigen überdurchschnittlich um 26 %, Verlust wie erwartet



* 2021: Fortsetzung des dynamischen Wachstums im laufenden Geschäftsjahr durch Produkt- und Digitalisierungsinnovationen



* 2021: Überdurchschnittliche zweistellige Erhöhung des Beitragsvolumens und deutliche Reduzierung des operativen Verlusts (EBIT)

* 2021: Ausbau der branchenweiten Vorreiterrolle im Bereich der digitalen Kompetenz



Frankfurt am Main, 18. März 2021 - Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ("DFV", "Deutsche Familienversicherung"), das digitale Versicherungsunternehmen und ein in Europa führendes Insurtech, lag mit ihren heute veröffentlichten Jahresergebnissen 2020 im Rahmen der kommunizierten Erwartungen. Die negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft mit Auslandsreisekrankenversicherungen konnten durch die starke Online-Vertriebsleistung in anderen Produktbereichen deutlich überkompensiert werden. Einmal mehr stellte die DFV ihre digitale Kompetenz unter Beweis. Das Unternehmen setzt seinen dynamischen Wachstumskurs in 2021 konsequent fort und erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen weiteren zweistelligen Anstieg der Beitragseinnahmen. Zudem strebt die Deutsche Familienversicherung eine deutliche Reduzierung des operativen Verlusts an.

"In einer Pandemie mit zwei Lockdowns hat sich unser Vertrieb als robust und krisensicher erwiesen. Der erzwungene Ausstieg aus CareFlex ist ärgerlich, trotzdem werden wir unsere seit dem IPO realisierten Versprechen nach 2019 und 2020 auch im Jahr 2021 umsetzen," kommentiert Dr. Stefan Knoll, Vorstandsvorsitzender und Gründer der Deutschen Familienversicherung.

Starkes Neugeschäft trotz Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

Das Neugeschäft entwickelte sich im Geschäftsjahr 2020 erneut positiv. Der Vertragsbestand wuchs um 7,7% auf gut 550.000 Verträge zum Jahresende. Dieses Wachstum ist umso bedeutsamer, weil Sondereffekte weggefallen sind. Insofern zeigte sich der digitale Vertrieb des Unternehmens - insbesondere unter Berücksichtigung des konjunkturellen Einbruchs infolge der COVID-19-Pandemie - als erfreulich robust. Die Schadenquote (netto) stieg im Geschäftsjahr 2020 aufgrund von Zuführungen in die Alterungsrückstellungen leicht von 60,6% auf 63,0% an.