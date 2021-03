PerkinElmer erweitert Funktionsumfang der branchenführenden Informatikplattform Signals für die Biologika-Forschung

PerkinElmer, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen, das sich der Innovation für eine gesündere Welt verschrieben hat, hat heute die Erweiterung seiner branchenführenden Informatikplattform Signals für Dokumentation, Workflows und Entscheidungsfindung sowie die Ergänzung der bisherigen Fähigkeiten zur Erforschung biologischer Wirkstoffe bekannt gegeben. Ermöglicht wurde dies durch die Kooperation mit Insightful Science, einem Softwareunternehmen, das Lösungen für die weltweite Life-Science-Community bereitstellt.

Die Zusammenarbeit bietet pharmazeutischen und akademischen Forschungsteams die Möglichkeit, die Effizienz der PerkinElmer Signals-Plattform mit den branchenführenden Lösungen der Bioinformatik-Sparte von Insightful Science zu kombinieren. Dazu zählen die erfolgreichen Softwarelösungen SnapGene und Geneious Prime, die Molekularbiologen beim Design und bei der Anwendung von DNA-Konstrukten, beim molekularen Klonen und anderen Bereichen molekularbiologischer Forschung unterstützen. Durch die Integration der Lösungen können Wissenschaftler nun auf Daten unterschiedlicher Experimente und Instrumente zugreifen, diese miteinander vergleichen und intuitiver zusammenarbeiten. Zudem sind sie in der Lage, Assays und Experimente sofort zu replizieren. Dies verkürzt die Time-to-Result und ermöglicht fundiertere Entscheidungen bei der Erforschung von Wirk- und Impfstoffen.

„Es besteht eine begrenzte Verfügbarkeit von IT-Tools im Bereich der Biologika“, berichtet Kevin Willoe, VP und GM bei PerkinElmer, Informatics. „Dank der Zusammenarbeit mit Insightful Science können wir Wissenschaftlern, die an wichtigen Biologika- und Impfstoff-Forschungsprojekten arbeiten, erweiterte Informatikanwendungen bereitstellen. Dies wird dazu beitragen, die Forschungszyklen für Wissenschaftler erheblich zu verkürzen und datengestützte Entscheidungen schneller und präziser zu tätigen – ein entscheidender Vorteil im Kampf gegen onkologische, kardiologische, neurologische und virale Erkrankungen.“

„Die Kombination aus anspruchsvoller Forschungssoftware und Cloud-basierten Datenplattformen gewinnt für zukunftsorientierte Pharma- und Biotechnologieunternehmen immer mehr an Bedeutung, um Forschungsprojekte zu rationalisieren und die Integrität der wertvollen Daten sicherzustellen“, so Brett Ammundsen, CEO Bioinformatics bei Insightful Science. „Die Integration der Softwarelösungen SnapGene und Geneious Prime in die Signals-Plattform von PerkinElmer ermöglicht effizientere Forschungs-Workflows und bereichert die Zusammenarbeit. Letztlich wird der Zugriff auf Ideen und Daten für Wissenschaftler erleichtert, sodass sie sich ganz darauf konzentrieren können, lebensverändernde Erfolge zu erzielen.“