Die Kurz-Gruppe ist ein weltweit agierendes Unternehmen der Dünnschichttechnologie.

Kurz entwickelt und produziert auf Trägerfolien applizierte Dekorations- und Funktionsschichten für verschiedenste Branchen – von der Verpackungs- und Druckindustrie über den Automobilsektor bis zum Elektronik-, Karten- und Textilbereich. Das Portfolio umfasst Produkte zur Oberflächenveredelung, Dekoration, Kennzeichnung und Fälschungssicherheit sowie ein umfangreiches Programm an Prägemaschinen und Prägewerkzeugen. Bei der Entwicklung neuer Technologien steht für das Unternehmen vor allem die Integration von Funktionen in Oberflächen im Fokus. Die Kurz-Gruppe ist mit über 5.500 Mitarbeitern an mehr als 30 Standorten weltweit präsent und fertigt in Europa, Asien und den USA nach einheitlichen Qualitäts- und Umweltstandards. Qualitäts- und Umweltstandards.

Dr. Andreas Hirschfelder ist Senior Vice President in der Geschäftsleitung der Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG. Vor 25 Jahren als Entwicklungschemiker ins Unternehmen eingetreten, verantwortet er heute als technischer Leiter den Geschäftsbereich Plastic Decoration.

Wie gehen Sie als global agierendes Unternehmen mit der Corona-Pandemie um?

Dr. Andreas Hirschfelder: Außergewöhnliche Herausforderungen gehen wir in der Kurz-Gruppe seit jeher offensiv und mit viel Tatkraft an. Mit dieser Einstellung, die natürlich auch Mut erfordert, sind wir in der mehr als 120-jährigen Historie des Unternehmens immer sehr gut gefahren – so auch in der Corona-Pandemie: Unsere Mitarbeitenden schützen wir seit Beginn der Krise durch umfangreiche, an die jeweiligen regionalen Gegebenheiten angepasste Hygienemaßnahmen und Testkonzepte, die weit über die jeweils geltenden Bestimmungen hinausgehen. Auf diese Weise konnten und können wir auch den durchgängigen Service für unsere Kunden sicherstellen. Durch die globale Präsenz unserer Experten sind wir in der Lage, auf die pandemiebedingten zeitlichen und geographischen Schwankungen der Märkte flexibel und aktiv zu reagieren. So bringt die Corona-Krise in den strategischen Entwicklungsfeldern im Bereich Nachhaltigkeit und in der Gestaltung von innovativen Produkten und Prozessen für uns auch Wachstumspotenzial mit sich.