Relay Medical schließt Übernahme von IdD-Cybersicherheitsunternehmen Cybeats Technologies Inc. ab

- Die Cybersicherheitstechnologie von Cybeats ist nun für Unternehmen, die bösartige Angriffe auf ihre IdD-Geräte verhindern wollen, im Handel erhältlich.

- Cybeats bietet einen einzigartigen Schutz für Unternehmen in Branchen, die mit kritischer Infrastruktur arbeiten, wie etwa die Luft- und Raumfahrt, die Automobilindustrie, die Regierungs- und Gebäudeinfrastruktur oder das Gesundheitswesen.

- Das Wertangebot von Cybeats peilt den globalen Markt für das Internet der Dinge im Wert von 73 Millionen US-Dollar an.

18. März 2021. Relay Medical Corp. (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2) („Relay“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es die Übernahme von Cybeats Technologies Inc. („Cybeats“) gemäß dem bereits zuvor gemeldeten Aktientauschabkommen (Share Exchange Agreement, das „SEA“) vom 3. März 2021 abgeschlossen hat. Im Rahmen dieser Transaktion hat Relay die Technologien, das geistige Eigentum und die Geschäftsgeheimnisse von Cybeats erworben und Cybeats wurde zu einer 100-Prozent-Tochtergesellschaft des Unternehmens.

„Im IDC-Bericht wird prognostiziert, dass es bis 2025 über 55 Milliarden vernetzte Geräte geben wird. Der globale IdD-Markt wächst in einer noch nie dagewesenen Weise, was ein entscheidendes Delta in der Cybersicherheit von über 20 Milliarden Geräten weltweit hinterlassen hat. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit dieser Übernahme gut vorbereitet sind, um diese Möglichkeit zu nutzen, da wir bereits Erfahrung mit der Anwendung des Wertangebots für unsere eigenen Geräte haben“, sagte Yoav Raiter, CEO von Relay Medical Corp.

Zahlreiche private und öffentliche Institutionen wurden in den vergangenen Monaten angegriffen, was die Regierungen dazu veranlasste, Sicherheitsstandards für an das Internet angeschlossene Geräte zu priorisieren. Zuletzt wurden Sicherheitskameras gehackt, die an mehreren sensiblen Standorten von Behörden und Unternehmen installiert sind, wodurch die Angreifer Zugriff auf das Videomaterial hatten und sogar bösartige Software in die Kameras einspeisen konnten, was verdeutlicht, dass sogar moderne Unternehmen die Sicherheit in den Vordergrund stellen müssen. Im Dezember des Vorjahres unterzeichnete der damalige US-Präsident Trump ein Gesetz über Cybersicherheitsstandards, das IdD-Anbieter zur Offenlegung von Schwachstellen verpflichtet.[i]

Die Lösung von Cybeats ermöglicht es den Sicherheitsexperten nicht nur, ihr Hauptaugenmerk auf reale und unmittelbare Bedrohungen zu richten, sondern kann auch bösartige Codes innerhalb von Sekunden entfernen. Der Wettbewerbsvorteil von Cybeats besteht im einzigartigen Mikroagentenschutz, den es den Geräten bietet, ohne deren normalen Betrieb zu beeinträchtigen, und der die Sichtbarkeit vom Gerät aus ermöglicht. Er sucht kontinuierlich nach Schwachstellen und pflegt die Software, die für die Kommunikation und den Betrieb des Geräts verantwortlich ist, um Bedrohungen zu erkennen und zu blockieren. Cybeats ermöglicht es Herstellern von IdD-Geräten, ihre Geräte auf kosteneffiziente Weise in High-End-Sicherheit zu integrieren. Im Rahmen des Design- und Entwicklungsprozesses unterstützt Cybeats auch die Entwicklungsmanager mit der Möglichkeit, mit Cybersicherheit angereicherte Daten zu erstellen, zu verarbeiten und mit ihren Kunden zu teilen, wobei die Standards und das Format der Software Bill of Materials (SBOM) verwendet werden, die ein Inventar der Software darstellen, die das Produkt verwendet – ein Kriterium, das immer mehr verlangt wird.

„Vernetzte Geräte wurden zu einem lukrativen Ziel für Angreifer. Wir erfahren tagtäglich von einer neuen Art von Angriffen oder einer neuen Schwachstelle, die in der Praxis ausgenutzt wird und Milliarden von vernetzten Dingen betrifft. Es gibt einen endlosen Kampf zwischen Cybersicherheitsverteidigern und -angreifern. Die Einführung des Homeoffice und die Abhängigkeit von Smart- und Remote-Funktionen, die für die Steuerung unterschiedlicher Systeme erforderlich sind, verschärfen das Problem nur noch. Dies ist der Hauptgrund dafür, dass wir im Jahr 2016 Cybeats gegründet haben. Wir stehen vor einer beträchtlichen Möglichkeit auf einem stark expandierenden Markt und es ist wichtig, die Welt für zukünftige Generationen sicherer zu machen“, sagte Dmitry Raidman, CTO von Cybeats Technologies Inc.

Relay plant, unterschiedliche Erstausrüster- und ODM-Unternehmen für vernetzte Geräte in Bereichen wie Medizin, kritische Infrastruktur, Öl und Gas, Luft- und Raumfahrt oder Energie anzusprechen.

Hintergrund

Cybeats wurde 2016 von Dmitry Raidman, Vladislav Kharbash und Peter Pinsker gegründet, hat seinen Sitz im Großraum Toronto in der kanadischen Provinz Ontario und hat eine integrierte Sicherheitsplattform entwickelt, die hochwertige vernetzte IdD-Geräte sichern und schützen soll. Der einzigartige Ansatz von Cybeats beseitigt Geräteausfallzeiten infolge von Cyberangriffen und ermöglicht es Geräteherstellern, sichere und geschützte Geräte zeitnah und kosteneffizient zu entwickeln und zu warten.

Bedingungen

Gemäß den Bedingungen des SEA hat Relay alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Cybeats für einen Kaufpreis von insgesamt 7.180.000 Dollar erworben. Das Unternehmen hat 500.000 Dollar in bar bezahlt und 9.311.475 Stammaktien des Unternehmens unter Annahme eines Preises von 0,61 Dollar pro Aktie ausgegeben. Am Tag 120 Tage nach dem Abschluss hat Relay die Möglichkeit, 1.000.000 Dollar des restlichen Kaufpreises entweder durch die Ausgabe von 1.639.344 Stammaktien des Unternehmens unter Annahme eines Preises von 0,61 Dollar oder in bar oder durch eine Kombination aus beidem zu entrichten.

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es bestimmten Officers, Directors und Beratern des Unternehmens insgesamt 1.500.000 Optionen auf den Erwerb von Stammaktien des Unternehmens zum heutigen Schlusskurs und mit einer Laufzeit von fünf Jahren ab dem Tag der Gewährung gewährt hat.

Über Cybeats Technologies Inc.

Cybeats stellt eine ganzheitliche Sicherheitsplattform bereit, die für die Sicherheit und den Schutz von hochwertigen vernetzten Geräten entwickelt wurde. Der einzigartige Ansatz von Cybeats beseitigt Geräteausfallzeiten infolge von Cyberangriffen und ermöglicht es Geräteherstellern, sichere und geschützte Geräte zeitnah und kosteneffizient zu entwickeln und zu warten. Cybeats ist eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft von Relay Medical Corp.

Website: www.cybeats.com

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein technologisches Innovationsunternehmen mit Sitz in Toronto (Kanada), dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung neuer Technologien in den Bereichen Diagnostik und KI-Datenanalyse gerichtet ist.

Internet: www.relaymedical.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie „planen", „erwarten", „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „glauben“, „vorhersehen“, „schätzen“ und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten „können“ oder „werden“. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten in Bezug auf behördliche Genehmigungen, einschließlich jener der CSE.. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die Kommerzialisierungspläne für die in dieser Pressemitteilung beschriebene Technologie zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder in dem hierin beschriebenen Zeitrahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

