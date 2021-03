Dreame Technology stellt auf der AWE 2021 eine neue Generation von intelligenten Haushaltsreinigungsgeräten vor

Shanghai (ots/PRNewswire) - Dreame Technology, ein wachsendes innovatives

Unternehmen, das sich auf intelligente Haushaltsreinigungsgeräte spezialisiert

hat, nimmt vom 23. bis zum 25. März an der Appliance & Electronics World Expo

2021 (AWE 2021) im National Exhibition and Convention Center (NECC) in Shanghai

teil. Vorgestellt werden eine Reihe von Dreames hochwertigen Haushaltsgeräten,

darunter der Roboterstaubsauger und -mopp, Dreame Bot L10 Pro, der

selbstentleerende Roboterstaubsauger und -mopp, Dreame Bot Z10 Pro, der

selbstreinigende Robotermopp und -sauger Dreame Bot W10, die kabellosen

Stabstaubsauger T30, V12, V16 sowie der Hair Artist Haartrockner.



Der Dreame Bot L10 Pro ist eine komplette Neuentwicklung in der Branche der

intelligenten Staubsaugerroboter und zeichnet sich durch sein hochmodernes

Navigationssystem und die ausgefeilte Technologie zur Hindernisvermeidung aus.

Er ist mit Dutzenden von intelligenten Sensoren und dem modernsten Lidar-Scanner

ausgestattet, der Tausende von unsichtbaren Laserpunkten pro Sekunde aussendet,

um die Umgebung zu vermessen und Objekte in Echtzeit zu identifizieren. Er kann

dadurch sofort eine editierbare Karte in der angeschlossenen MiHome App

generieren, um einen High-End-Reinigungsplan nach Maß zu entwerfen. Der Dreame

Bot L10 Pro verfügt außerdem über eine 4000Pa starke Saugleistung, und kann

mühelos Staub und Haare von verschiedenen Oberflächen entfernen, und verfügt

ebenfalls über eine intelligente Wassersteuerung zum Wischen.







seine Basisstation und bietet intelligentes Saugen und Wischen; der Dreame Bot

W10 bietet eine berührungslose Reinigung mit starker Saugleistung, effizientem

Wischen und selbstreinigendem Mopp.



Der kommende kabellose Stabstaubsauger V16 von Dreame verfügt über den

schnellsten und effizientesten Motor der Welt - 160K RPM - und erreicht so eine

Saugleistung von 200AW für eine unglaublich starke Reinigungskraft. Dreame

Technology stellt auf der AWE 2021 auch seine Topmodelle, die kabellosen

Stabstaubsauger T30 und V12 aus, die beide mit innovativen 150K RPM

Hochgeschwindigkeitsmotoren ausgestattet sind, um eine kraftvolle

Tiefenreinigung zu gewährleisten. Der V12 hat ein ergonomisches Design, das das

tägliche Staubsaugen weniger arbeitsintensiv macht, während der T30 mit einem

abnehmbaren Akku aufgerüstet wurde, um die Laufzeit zu verdoppeln - eine ideale

Wahl für große Häuser.



"Die AWE 2021 ist als Asiens größte und eine der drei wichtigsten

internationalen Messen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik - eine

ideale Plattform, um die Reinigungstechnologie der nächsten Generation von

Dreame zu präsentieren, einem aufstrebenden, international expandierenden

Unternehmen für technische Innovationen. Wir möchten mehr Nutzern eine bessere

Lebensqualität durch intelligente Haushaltsgeräte bieten", sagte Kuan Shan, Head

of Overseas Business bei Dreame Technology.



Dreame Bot L10 Pro, Z10 Pro und der kabellose Stabstaubsauger V12, T30 werden in

der ersten Jahreshälfte auf AliExpress und Amazon erhältlich sein.



Informationen zu Dreame Technology



Dreame Technology, ein innovatives Unternehmen für Konsumgüter, wurde 2015

gegründet und spezialisiert sich auf intelligente Haushaltsreinigungsgeräte.

Sein Ziel ist es, die Lebensqualität der Nutzer weltweit durch Technologie zu

verbessern.



Folgen Sie uns auf

Instagram (https://www.instagram.com/dreame_tech/) und Twitter

(https://twitter.com/dreame_tech) .



Weitere Informationen finden Sie unter https://www.dreame-technology.com/ .



Pressekontakt:





Tianshi Yuwen

pr@dreame.tech

Lena Liu

Liuyk@dreame.tech

Tel.: 400-875-9511

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1457962/image.jpg



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/148047/4867589

OTS: Dreame Technology





