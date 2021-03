Velodyne Lidar kündigt Ernennung von Deborah Hersman zum Vorstandsmitglied an

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) teilte heute mit, dass Deborah Hersman, ehemalige Vorsitzende des National Transportation Safety Board (NTSB), ab sofort in den Firmenvorstand berufen worden ist.

Deborah Hersman, former chair of the National Transportation Safety Board (NTSB), has been appointed to Velodyne Lidar’s Board of Directors. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

Frau Hersman besitzt fast 30 Jahre Erfahrung in Führungspositionen bei Behörden, gemeinnützigen Organisationen und in der Privatwirtschaft in den Gebieten Transport, Sicherheit und Richtlinien. Nach ihrer Funktion als Vorsitzende des National Transportation Safety Board diente sie als President und Chief Executive Officer des National Safety Council. Zuletzt war Frau Hersman die erste Chief Safety Officer von Waymo, dem Projekt für autonome Fahrzeuge von Google. Aktuell ist sie Mitglied des Firmenvorstands von NiSource Inc.

„Debbie ist eine leidenschaftliche, angesehene Pionierin auf dem Gebiet der Sicherheit und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Förderung der öffentlichen Sicherheit, der Umsetzung hochrangiger Ziele und der Leitung komplexer, technischer Initiativen“, sagte Dr. Joseph B. Culkin, PhD, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Velodyne Lidar. „Als der führende Lidar-Anbieter ist unser Engagement für die Förderung der Sicherheit das verbindende Prinzip, das unsere komplette Organisation definiert, koordiniert und fokussiert. Wir freuen uns sehr, dass Debbie, die eine echte Führungspersönlichkeit in unserem Bereich ist und unsere wichtige Mission teilt, zu dieser aufregenden Zeit zu uns stößt. Wir freuen uns darauf, von ihrer umfangreichen Erfahrung zu profitieren und Velodyne dabei zu helfen, Leben zu verbessern und die Welt sicherer zu machen.“

„Ich habe während meiner gesamten Karriere an vorderster Front an der Lösung der schwerwiegendsten und kompliziertesten Verkehrssicherheitsprobleme in den USA mitgearbeitet“, sagte Frau Hersman. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen und der Unternehmensleitung, um wirklich innovative Technologien voranzubringen, welche die Sicherheit an Arbeitsplätzen, in Gemeinden und auf den Straßen verbessern.“