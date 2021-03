18. März 2021, VANCOUVER, B.C., Kanada, Goldcore Resources Ltd. (TSX-V: GEM, FWB: BK2P, WKN: A2QENP) („Goldcore“ oder das „Unternehmen“) freut sich mit Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 2. März 2021 bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der TSX die Genehmigung zur Änderung seines Namens von „Goldcore Resources Ltd.“ in „Green Battery Minerals Inc.“ erhalten hat.

Der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens unter dem neuen Namen Green Battery Minerals Inc. wird mit Börseneröffnung am Montag, den 22. März 2021 beginnen. Das Börsenkürzel ändert sich nicht. Die neue CUSIP-Nummer des Unternehmens lautet 39261L105, die neue ISIN CA39261L1058.

Im Zusammenhang mit der Namensänderung erfolgt keine Zusammenlegung des Aktienkapitals des Unternehmens. Daher müssen Aktionäre nicht ihre bestehenden Aktienzertifikate in neue Zertifikate mit dem neuen Namen des Unternehmens umtauschen. Die Namensänderung hat keinen Einfluss auf die Aktienstruktur des Unternehmens oder die Rechte der Aktionäre des Unternehmens; es besteht kein weiterer Handelsbedarf für die bestehenden Aktionäre.

Der neue Name wurde gewählt, um der strategischen Ausrichtung des Unternehmens und seinem Ziel, grüne, saubere (umweltverträgliche) Elemente für den Markt für Lithiumionenbatterien zu liefern, besser Rechnung zu tragen. Dieses neue Kapitel in der Entwicklung des Unternehmens wird sich im ESG-Fokus (Environmental, Social and Corporate Governance, Anm.: Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung) des Unternehmens widerspiegeln.

- Das Grafitprojekt des Unternehmens befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium und das Unternehmen hat bereits mehr als 6 Millionen Dollar in die Abgrenzung einer Ressource investiert (siehe Pressemeldung vom 19. August 2019);

- Das vorhandene Ressourcenmaterial kann nachweislich mit einem sauberen alkalischen Verfahren einen Reinheitsgrad von 99,95 % erreichen und kann für industrielle Anwendungen ausgebaut werden (siehe Pressemeldung vom 27. August 2019);

- Das Unternehmen hat ProGraphite aus Deutschland mit dem Bau von Testbatterien beauftragt, um nachzuweisen, dass sich sein Grafit für die Herstellung von Batterien eignet;