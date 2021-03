Müller sieht wenig Spielraum für weitere Lockerungsschritte

BERLIN (dpa-AFX) - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sieht angesichts wieder steigender Corona-Zahlen momentan wenig Möglichkeiten für Lockerungen der geltenden Beschränkungen. "Man muss vorsichtig bleiben", sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Donnerstag nach einer Video-Schalte der Länderchefs.

"Ich habe in Berlin nicht alles ausgeschöpft, was an Öffnungsschritten möglich wäre nach dem letztem MPK-Beschluss", fügte er hinzu. "Und wir sehen, wie sensibel diese Situation ist, und ich sehe auch nicht, dass wir großen Spielraum haben für weitere Schritte."

Müller weiter: "Die Zahlen sprechen einfach eine andere Sprache. Und darauf müssen und werden wir mit Sicherheit auch in den nächsten Tagen reagieren." Am kommenden Montag schalten sich die Länderchefs und -chefinnen mit Kanzlerin Angela Merkel zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten./ah/kr/ctt/had/DP/nas