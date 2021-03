Hier beginnt Klimaschutz. / IN4climate.NRW präsentiert Vision einer klimaneutralen Industrie 2050 (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Gelsenkirchen (ots) - Wie kann die energieintensive Industrie klimaneutralwerden? Mit dieser Frage beschäftigte sich die Landesinitiative IN4climate.NRWam heutigen Donnerstag bei einem digitalen Live-Event und warf dabei gemeinsammit NRW-Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart und VertreterInnen ausIndustrie, Wissenschaft und Gesellschaft einen Blick in die Zukunft. AuchBürgerInnen kamen zu Wort und formulierten ihre Erwartungen an Industrie undPolitik klar. In einem eindrücklichen Vortrag gab schließlich TV-Meteorologe undKlimaexperte Sven Plöger den Beteiligten vor Ort, aber auch den weit über 400ZuschauerInnen des Livestreams die Aufforderung zum schnellen Handeln mit aufden Heimweg. Die Aufzeichnung der Veranstaltung und das Video zur Vision einerklimaneutralen Industriezukunft sind auf http://www.in4climate.nrw und demIN4climate.NRW-Youtube-Kanal abrufbar."Hier beginnt Klimaschutz.": Unter diesem Motto stand das digitale Event desThinktanks IN4climate.NRW. "Klimaschutz geht nur gemeinsam", sagteNRW-Wirtschafts- und Energieminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart in seinerEröffnungsrede. "Wir möchten Nordrhein-Westfalen zum modernsten undklimafreundlichsten Industriestandort Europas weiterentwickeln und damit alsVorreiter ganz wesentlich zur Erreichung der Pariser Klimaziele beitragen. DieIndustrieunternehmen unseres Landes können Vorreiter bei der Entwicklung undAnwendung klimaneutraler, innovativer Lösungen sein. Sie stärken und sicherndadurch nicht nur ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit. Sie können ihre neuen undinnovativen Herangehensweisen auch als Blaupause in die ganze Welt exportieren.""Auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft NRWs nimmt die Industrie eineentscheidende Rolle ein", ist auch IN4climate.NRW-Geschäftsführer Samir Khayatüberzeugt. "Insbesondere Unternehmen der energieintensiven Grundstoffbranchenproduzieren unverzichtbare Werkstoffe für die Lösungen der Zukunft." Ihre Visioneiner klimaneutralen Industriewelt in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2050illustrierte die Landesinitiative in Form eines computer-animierten Kurzfilms."Um das Ziel einer klimaneutralen Industrie zu erreichen, sind nach Auffassungvon IN4climate.NRW die nächsten zehn Jahre entscheidend. Viele der in unsererVision vorgestellten Lösungen und Strategien stehen schon in den Startlöchern,doch die Industrie benötigt Unterstützung von Politik und Gesellschaft, um amWeltmarkt konkurrenzfähig bleiben zu können", so Khayat.O-Töne zuvor zufällig befragter PassantInnen fassten die Einschätzungen undForderungen an Industrie und Politik zusammen: "Die Industrie hat eine gewisseVorbildfunktion und auch einen gesellschaftlichen Auftrag", brachte etwa eine