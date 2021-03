--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------PersonaliaLeoben - Heinz Moitzi wird nach 40 Jahren Zugehörigkeit zur AT&S AG zum31.05.2021 in den wohlverdienten Ruhestand gehen. "Herr Moitzi hat nahezu seingesamtes Berufsleben der Entwicklung und hierbei vor allem der technologischenPositionierung der AT&S AG gewidmet. In zahlreichen Stationen im Unternehmen hater über viele Jahre ganz maßgeblich daran mitgewirkt, dass AT&S eineSpitzenposition in der Technologie-Welt erreicht", sagtAufsichtsratsvorsitzender Hannes Androsch. "Im Namen des Aufsichtsrats und derAktionäre bedanke ich mich bei Heinz Moitzi für seinen herausragenden Beitragzur Erfolgsgeschichte der AT&S und wünsche ihm weiterhin viel Gesundheit." AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer ergänzt: "Seitens der Mitarbeiter und des Vorstandsmöchte ich mich ganz herzlich bei Heinz Moitzi für seine Verdienste, denlangjährigen Einsatzwillen und die gute Zusammenarbeit bedanken."Die damit frei gewordene Stelle im Vierer-Vorstand der AT&S wird per 1. Juni2021 mit Dr. Peter Schneider besetzt. Schneider ist seit September 2020 DirectorGlobal Sales und damit verantwortlich für die globalen Markt- und Kundenagenden."Im Rahmen der weiteren Wachstumsstrategie der AT&S haben der Aufsichtsrat undVorstand beschlossen, die weltweiten Vertriebsagenden in einem eigenenVorstandsressort zu bündeln," so Hannes Androsch. "Marktpräsenz und Kundennähesind für uns im Rahmen der Unternehmensentwicklung ganz wichtige Elemente.""Durch die kontinuierlich steigenden Anforderungen in diesem Bereich freue ichmich, dass wir nun mit Peter Schneider auch im Vorstand zusätzliche Ressourcenund Kompetenzen haben, diesen Anforderungen Rechnung zu tragen," so AndreasGerstenmayer."AT&S hat sich in den vergangenen Jahren als globaler Technologieführer fürLeiterplatten und Substrate etabliert, und diese Stärke werden wir im Markterfolgreich umsetzen", sagt Schneider. Peter Schneider hat ein Studium an derTechnischen Universität Wien als Dr. techn. für IndustrielleBetriebswirtschaftslehre und Diplom-Ingenieur für Technische Chemieabgeschlossen. Vor seiner Zeit bei AT&S war er unter anderem bei Wacker-Chemieund Mayr-Melnhof Karton tätig. Er verfügt über fundierte internationaleErfahrungen mit oftmals globaler Verantwortung für mehrere Produktionsstättenund Vertriebsteams und hat Unternehmen erfolgreich aufgebaut, saniert undrestrukturiert.AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - First choice foradvanced applicationsAT&S ist ein führender Hersteller hochwertiger Leiterplatten und von IC-Substraten. AT&S industrialisiert zukunftsweisende Technologien für dieKerngeschäfte Mobile Devices & Substrates, Automotive, Industrial und Medical.AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Österreich(Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai,Chongqing) und Korea (Ansan nahe Seoul) und beschäftigte im Geschäftsjahr 2019/20 rund 10.000 Mitarbeiter. Weitere Infos auch unter www.ats.net [http://www.ats.net/]Rückfragehinweis:Gerald Reischl, Director Communications & Public RelationsTel: +43 3842 200 4252; Mobile: +43 664 8859 2452; g.reischl@ats.netGerda Königstorfer, Director Investor RelationsTel: +43 3842 200 5925; Mobile: +43 676 8955 5925; g.koenigstorfer@ats.netAT & S Austria Technologie & Systemtechnik AktiengesellschaftFabriksgasse 138700 Leoben / Austriawww.ats.netEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Bilder zur Meldung:----------------------------------------------http://resources.euroadhoc.com/images/3447/5/10678299/Portrait_Peter_Schneider__3_.jpgEmittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AktiengesellschaftFabriksgasse 13A-8700 LeobenTelefon: 03842 200-0FAX:Email: ir@ats.netWWW: www.ats.netISIN: AT0000969985Indizes: ATX , WBI, VÖNIX, ATX GPBörsen: WienSprache: DeutschWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/131976/4867725OTS: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft