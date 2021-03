DZ BANK stuft Sartorius Vorzuege auf 'Halten'

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Sven Kürten

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: schlecht

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Sartorius nach einer Anhebung des Ausblicks von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 340,60 auf 445,80 Euro angehoben. Der Pharma- und Laborausrüster sei in den ersten Wochen 2021 pandemiebedingt geradezu von den Kunden überrannt worden, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die anspruchsvolle Bewertung der Aktien sei nun angesichts der extrem starken Geschäftsdynamik und der glänzenden mittelfristigen Perspektiven vertretbar./la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / 16:31 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2021 / 16:39 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.