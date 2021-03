Düsseldorf (ots) - Rund ein Jahr nach dem Beginn der Corona-Pandemie in

Deutschland erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von real für ihr

Engagement eine weitere Dankesprämie. Dabei erhalten alle Beschäftigten erneut

Warengutscheine im Wert von 150 Euro pro Person. Das entspricht einer Prämie im

Gesamtwert von rund 2,7 Millionen Euro.



"Das vergangene Jahr war für alle fordernd, besonders für die Beschäftigten im

Lebensmitteleinzelhandel", sagt Bojan Luncer, CEO und Arbeitsdirektor der real

GmbH. "Sie gehören zu den wenigen Berufsgruppen, die seit dem Beginn der

Pandemie ununterbrochen gearbeitet haben. Ihnen allen, egal ob bei real oder

anderen Unternehmen, gebühren unser Dank und unser Respekt."





Für die Anerkennung Ihrer Leistungen erhalten die Mitarbeiterinnen undMitarbeiter von real in diesen Tagen bereits zum vierten Mal seit Ausbruch derPandemie eine Dankesprämie, dieses Mal in Höhe von 150 Euro in Form einesWarengutscheins. Dabei gilt auch wie bisher: Alle tariflich Beschäftigterhalten denselben Bonus, unabhängig von der Art der Beschäftigung oder IhrerPosition. Bereits im vergangenen Jahr hatte real mehrere außerordentlichePrämien an die Beschäftigten ausgezahlt: Zwei Gutscheine in Höhe von je 100 Europro Person im März und Ende April sowie einen Gutschein in Höhe von 150 Euro proPerson im November. Insgesamt hat das Unternehmen bislang für die Prämien rund12,3 Millionen Euro bereitgestellt."Alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, egal ob in den Märkten, in derLogistik oder in der Zentrale, garantieren tagtäglich einen sicheren Einkauf beireal", lobt Bojan Luncer die Beschäftigten. "Das Vertrauen, das uns unsereKundschaft auch in dieser Krise täglich entgegenbringt, haben alleMitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam erarbeitet."