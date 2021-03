Investis erwirbt SEA lab - Spezialist im Nachweis von Asbest

Investis Holding SA baut ihr Segment Real Estate Services weiter aus und erwirbt per 18. März 2021 die SEA lab - Safety and Environmental Analysis SA. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Biel und einer Zweigniederlassung in Zürich, wurde 2019 gegründet und beschäftigt 13 Mitarbeitende. Die Firma erwirtschaftete 2020 einen Jahresumsatz von CHF 2 Mio. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.