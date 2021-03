Morphosys enttäuscht die Anleger mit einem extrem schwachen Ausblick für 2021

In den vergangenen Monaten stand die Biotech-Branche auch wegen der Corona-Pandemie massiv im Fokus der Anleger. Allerdings konnte die Morphosys-Aktie (ISIN: DE0006632003; WKN: 663200) in keiner Weise von dieser Euphorie profitieren. Vielmehr …

In den vergangenen Monaten stand die Biotech-Branche auch wegen der Corona-Pandemie massiv im Fokus der Anleger. Allerdings konnte die Morphosys-Aktie (ISIN: DE0006632003; WKN: 663200) in keiner Weise von dieser Euphorie profitieren. Vielmehr tendierte der Titel bereits seit Juli 2020 in einem Abwärtstrend, der jetzt noch einmal deutlich an Fahrt aufnahm. Getrieben wurde der jüngste Ausverkauf vor allem durch die Prognose, dass die Oberbayern im Jahr 2021 lediglich Erlöse von 150 Millionen bis 200 Millionen Euro erwarten, womit das Umsatzniveau aus dem Jahr 2020 von 328 Millionen Euro erheblich unterschritten wird.Entsprechend drohen der Firma auch wieder Nettoverluste, wobei Morphosys bereits im Zeitraum von 2016 bis 2019 deutlich rote Zahlen schrieb. Zwar verfügt die Firma immer noch über eine aussichtsreiche Forschungspipeline, wobei viele medizinische Wirkstoffe mit namhaften Konzernen wie Novartis, Roche, Johnson & Johnson/Janssen, Pfizer, Bayer und Boehringer-Ingelheim verpartnert wurden. Dennoch ist die Enttäuschung vieler Anleger, dass Morphosys nach über zwei Jahrzehnten Forschungstätigkeit noch kein hinreichend hohes und stetiges Profitabilitätsniveau erreichen konnte, durchaus nachvollziehbar. So konnte die Firma Evotec (ISIN: DE0005664809; WKN: 566480) zuletzt bereits regelmäßig Nettoprofite erzielen, weshalb auch die Performance dieses Titels zuletzt deutlich besser war. ...