WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag Zuwächse verbucht. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich um 0,37 Prozent auf 3165,02 Punkte. Marktbeobachter verwiesen auf eine überwiegend positive europäische Anlegerstimmung, welche auch den heimischen Aktienmarkt unterstützt hat.

Europaweit standen die Bankenwerte in der Gunst der Anleger weit oben und die Branchenvertreter in Wien schlossen sich dieser positiven Entwicklung an. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International verbuchten ein Kursplus in Höhe von 0,8 Prozent. Erste Group verteuerten sich um 1,4 Prozent und BAWAG gewannen ein Prozent.