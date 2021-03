Von Implenia geführte ARGE erhält den Zuschlag für den Zugangsstollen Nord am Gotthard

Dietlikon, 18. März 2021 - Der Zugangsstollen Nord dient zur Erschliessung der sogenannten «Störzone Nord». Zusätzlich umfasst das Los 243 diverse vorbereitende Logistikausbrüche für das Hauptlos. Nebst diversen Stollen gehören dazu auch eine grosse Logistikkaverne für eine untertägige Betonanlage, der Voreinschnitt für die 2. Tunnelröhre sowie diverse Installationen für die Materialbewirtschaftung.

Unter Federführung von Implenia konnte sich die ARGE «secondo tubo», an der Implenia zu 40%, Webuild Group / csc zu weiteren 40% und Frutiger zu 20% beteiligt sind, mit der höchsten Punktzahl aus der Bewertung aller Zuschlagskriterien gegen vier weitere Angebote und zwei zusätzliche Varianten durchsetzen. Der Zuschlag unterliegt einer 20-tägigen Beschwerdefrist. Vorgesehen ist, noch in diesem Frühling mit dem Bau zu beginnen. Dieser wird rund 2,5 Jahre in Anspruch nehmen.

Mit dem Zuschlag für den Zugangsstollen Nord gewinnt Implenia nach dem im November 2020 erteilten Auftrag für die Umlegung des Sicherheitsstollens Nord (Los 242) bereits das zweite Los für den Bau der 2. Röhre beim Gotthard-Strassentunnel. Davor war Implenia schon zwischen 2001 und 2014 massgeblich am Bau des Gotthard-Basistunnels für die Bahn mit einem Gesamtvolumen von CHF 2,84 Mrd. beteiligt. Die Vergabe von Los 243 geht der Veröffentlichung der Ausschreibung für die beiden grösseren Lose um einige Monate voraus.