Weiterlesen auf 4investors.de Wacker Neuson kündigt für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,60 Euro je Aktie an. Vorstand und Aufsichtsrat des Unternehmen wollen einen entsprechenden Ausschüttungsvorschlag auf der ordentlichen Hauptversammlung am 26. Mai unterbreiten. „Der heutige Dividendenvorschlag nimmt den ursprünglichen Vorschlag des Vorjahres wieder auf und liegt dabei deutlich über den aktuellen Markterwartungen”, so Wacker Neuson, ... Diesen Artikel teilen Wertpapier

