Visage erhält 7 Mio. USD in Finanzierungsrunde der Serie A unter Führung von First Analysis, optimiert die Kandidatensuche für große Unternehmen

San Francisco (ots/PRNewswire) - Eine führende KI-gestützte

Personalbeschaffungsplattform, die menschliche und künstliche Intelligenz

kombiniert, um schnell und effektiv die besten Talente zu finden.



Plattform für die Personalbeschaffung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen

eine Serie-A-Investition in Höhe von 7 Millionen US-Dollar unter der Leitung von

First Analysis und mit Beteiligung der bestehenden Investoren Urban Innovation,

LLC und NewFund Capital erhalten hat. Mit der Investition erhöht sich der

aufgenommene Gesamtbetrag seit der Gründung 2016 auf 10,7 Millionen US-Dollar.





Das Unternehmen plant, die neuen Mittel zu nutzen, um sein KI- undHuman-Powered-Crowdsourcing-System zu erweitern und seine neue Plattform-Lösungzu entwickeln, die es Teams ermöglicht, ihre Produktivität zu steigern, dieEinstellung von Kandidaten zu automatisieren und in bestehendeBewerber-Tracking-Systeme zu integrieren.Joss Leufrancois, Mitgründer und CEO von Visage: "Der technologische Fortschritthat einen entscheidenden Punkt erreicht: Wir müssen jetzt unsere Zeit nicht mehrdamit verbringen, das Internet stundenlang nach Kandidatenprofilen zudurchforsten." Bei Visage trainieren wir unsere intelligenten Systeme, damit siedie entsprechenden Profile suchen und finden können. Visages Kombination aus KIund einem internationalen Team von Personalberatern ermöglicht es demPersonalbeschaffungsteam, Zeit und Geld zu sparen und seine Effizienz zusteigern, so dass es mehr Zeit für die menschliche Seite desEinstellungsprozesses hat."Zu Visages beeindruckender Liste von Unternehmenskunden gehören bekannte Markenwie IBM, Cielo Talent, Siemens und Siemens Energy. Siemens Energy erkannte, dasssein Talent Acquisition (TA)-Team zusätzliche Unterstützung benötigte, umqualitativ hochwertige passive Kandidaten für anspruchsvolle Positionen zufinden und wandte sich an Visage. "Wir benötigten erfahrene Verstärkung fürunser bestehendes Team, um einen Pool von qualifizierten und vielfältigenKandidaten zu finden und sie durch unseren Prozess zu leiten", sagt Mike Brown,Global Head of TA bei Siemens Energy. "Mit der automatisierten Personalsuche-und Marketing-Funktion von Visage ist uns das leichtgefallen, und die Lösung istvollständig mit unserem ATS-System integriert, so dass wir die Kandidaten biszur Einstellung betreuen konnten."