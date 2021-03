, das weltweite Lernplattform-Unternehmen, hat heute seinen ersten Handelstag an der Osloer Börse. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens und seiner Vision, als weltweit führende Lernplattform weiter zu wachsen. Kahoot! ASA ist als KAHOT.OL börsennotiert.

Seit seiner Einführung im Jahr 2013 hat sich Kahoot! zu einem globalen Phänomen der Popkultur entwickelt, mit mehr als 5 Milliarden Spielern insgesamt, die bis heute auf die Kahoot!-Plattform zugegriffen haben. Kahoot! konnte dank der raschen Ausbreitung der digitalen Lerntechnologie weltweit ein außergewöhnliches Wachstum verzeichnen und hat sich zu einer renommierten Lern- und Motivationsplattform für Schulen, Unternehmen, Familien und soziale Gruppen entwickelt. Allein im letzten Jahr wurden über 250 Millionen Spiele von mehr als 1,5 Milliarden teilnehmenden Spielern in 200 Ländern gespielt. In diesem Video sehen Sie die Highlights der Reise von Kahoot!

Mit Kahoot! können Benutzer in wenigen Minuten eigene Lernspiele erstellen oder aus über 50 Millionen fertigen Kahoots wählen. Die Spiele können persönlich oder per Videokonferenz gespielt oder als Challenge geteilt werden, um Lernende überall einzubinden und zu motivieren. Aufgrund der weltweit ansteigenden Nachfrage ist die Kahoot!-App jetzt in fünf Sprachen erhältlich, darunter Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Französisch, und weitere Sprachen folgen in Kürze, darunter Deutsch und Italienisch.

Die Kahoot!-Plattform wird erweitert, um den ultimativen Ort zum Lernen zu bieten

Der Kahoot!-Konzern hat seine Lernplattform mit der Übernahme von fünf Unternehmen erweitert, darunter die preisgekrönten Apps DragonBox und Poio im Jahr 2019, wobei die erstere Plattform Mathematik zu einem völlig neuen Erlebnis macht und die letztere Kindern spielerisch das Lesen beibringt. Kahoot! hat 2020 die Mitarbeiter-Motivationsplattform Actimo und die Sprachlern-Plattform Drops übernommen. Diesen Februar hat Kahoot! Whiteboard.fi übernommen, ein Online-Whiteboard-Tool für Pädagogen, Lehrer und Klassenzimmer.