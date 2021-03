heute fand eine weitere Rekordfahrt im DAX statt, die Daimler-Aktie löst Volkswagen bei den Top-Aktien ab. Die Branche ist insgesamt jedoch weiter gefragt.

So kam es zum nächsten DAX-Rekord

Bereits am Morgen startete der DAX mit einem Rekord in der Vorbörse. Die FED-Sitzung der US-Notenbank wirkte nach und brachte nach Ansicht von Ingmar Königshofen am Morgen den Trend einfach zur Fortsetzung:

Knapp 75 Punkte Aufschlag gab es direkt zum Handelsstart und damit den Startschuss für weitere Zuwächse im Index. Sehr schnell orientierte sich der Index an den vorbörslichen Hochs. Diese lagen über 14.700 Punkten und damit rund ein Prozent über den Kursen vom Mittwoch.

Hintergrund waren die Worte der US-Notenbank FED. Mittelfristig sollen die Zinsen weiter historisch niedrig bleiben und die Wirtschaftsaussichten gestalten sich jedoch positiver als noch vor wenigen Monaten gedacht. Aus diesem Grund spielt das Thema Liquidität weiter eine dominante Rolle und fließt zu einem Teil über die Wirtschaft indirekt oder auch direkt über Geldanlagen in den Kapitalmarkt.

So schloss die Wall Street am Vortag bereits auf neuen Rekordlevels und brachte den DAX in den gleichen Zustand. Ohne größere Konsolidierung stieg der Markt auch am Nachmittag weiter an und markierte mit 14.804 Punkten rund 200 Punkte über dem gestrigen Schlusskurs. Damit verdreifachte sich die Bandbreite der Kursbewegung am FED-Tag und zeigte folgende Tagesparameter:

Eröffnung 14.673,72 Tageshoch 14.804,01 Tagestief 14.669,95 Vortageskurs 14.596,61 Schlusskurs 14.775,52

Vom neuen Rekordhochs nahm der DAX dann wieder etwas Abstand und schloss dennoch mit einem Zugewinn von 178 Punkten oder 1,2 Prozent den Handelstag ab. So vollzog sich der heutige Intraday-Verlauf an der LS-Exchange:

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Nachdem die Aktien von Volkswagen in den letzten Tagen den DAX auf der Top-Seite dominierten, kam es heute zur Korrektur. Die Vorzugsaktien von Volkswagen stiegen am Morgen noch auf 244 Euro und sanken dann etwas später immer weiter ab. Der Schlusskurs lag deutlich im Minus bei 220 Euro.

Das Thema Elektromobilität war nicht etwa ausgelaufen, vielmehr kam es im Automobilsektor zu einer Rotation. Nach Volkswagen und BMW stand heute die Daimler-Aktie im Fokus. Darüber sprach Andreas Bernstein in der Nachmittags-Schaltung:

Mit einem neuen Mehr-Jahres-Hoch konnte sich die Daimler-Aktie über 70 Euro etablieren und technisch ein Ausrufezeichen setzen. Damit befindet sich der Kursverlauf weiter in einem Aufwärtstrend. Genau wie die beiden genannten Konkurrenten aus dem DAX steht der Konzernumbau im Fokus und die Entwicklung der Produktpalette in Richtung Elektromodelle. Dies honorieren Anleger entsprechend.

Nach der FED-Sitzung gab es vor allem bei den Bankaktien Gewinne. Die Deutsche Bank als Stellvertreter in Deutschland, der ebenfalls von steigenden Anleihen im Eigenhandel profitiert, konnte die Entwicklung der Daimler-Aktie noch übertrumpfen. 11 Euro sind hier im Visier der Anleger und die Aktie stand damit an der Spitze der DAX-Performer.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Das mittelfristige Chartbild ist weiterhin positiv. Der gestern gezeigte Aufwärtstrend bestimmt den Marktverlauf weiter und hat seit der Rückeroberung der 14.000er-Marke vor zwei Wochen nun bereits 800 Punkte Aufschlag gezeigt. Dies stellt sich optisch wie folgt dar:

Spielt der Verfallstag eine Rolle bei der Kursentwicklung?

