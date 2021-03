NEW YORK (dpa-AFX) - Der rasante Anstieg der Renditen am Anleihemarkt hat am Donnerstag insbesondere die US-Technologiewerte belastet. Höhere Zinsen machen vor allem diesen teilweise sehr hoch bewerteten Aktien zu schaffen, weil sich dadurch die Finanzierungskosten der stark wachstumsorientierten Tech-Unternehmen erhöhen. Generell könnten Alternativen zur Aktienanlage bei einer Fortsetzung des aktuellen Renditetrends attraktiver werden.

Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 1,71 Prozent auf 12 976,73 Punkte. Der marktbreite S&P 500 , der viele Tech-Werte enthält, büßte 0,37 Prozent auf 3959,42 Punkte ein. Der Leitindex Dow Jones Industrial aber schaffte den Sprung auf ein Rekordhoch und stand zuletzt 0,48 Prozent im Plus bei 33 173,26 Punkten.