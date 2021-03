Chinas Importexpo erwartet mehr "Made in Germany" (FOTO)

Shanghai, China (ots) - Daten des Statistischen Bundesamtes zufolge stieg das

bilaterale Handelsvolumen zwischen Deutschland und China im Jahr 2020 gegenüber

dem Vorjahr um 3 Prozent auf rund 212,1 Milliarden Euro. China ist damit zum

fünften Mal in Folge Deutschlands wichtigster Handelspartner. Deutschlands

Exporte nach China, seinem zweitgrößten Exportmarkt, betrugen im Jahr 2020 rund

95,9 Milliarden Euro. Laut Statistiken des Zentralverbandes Elektrotechnik- und

Elektronikindustrie (ZVEI) war China im Jahr 2020 ebenfalls erneut der größte

Exportmarkt für deutsche Elektroprodukte.



Max Milbredt von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Germany Trade and Invest

(GTAI) sagte, dass die deutschen Produkte auf dem chinesischen Markt sehr

attraktiv seien und sich die bilateralen Handelsbeziehungen zwischen Deutschland

und China derzeit vertiefen würden. Immer mehr deutsche Produkte feiern ihr

Debüt auf dem chinesischen Markt, und viele von ihnen kamen über die China

International Import Expo (CIIE) nach China.





Die CIIE, die weltweit größte Importexpo und gleichzeitig eine der weltweit zehngrößten allgemeinen Handelsmessen, trägt maßgeblich zur Förderung derinternationalen Investitionen und des internationalen Handels bei. Deutschlandist die Heimat vieler großer Unternehmen und "Hidden Champions" in den BereichenMaschinenbau, Automobile und Medizin. Gleichzeitig ist Deutschland auch einwichtiger Aussteller auf der Importexpo und war Ehrengast auf den Ausstellungenverschiedener Länder auf der ersten CIIE-Ausgabe.Clas Neumann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Handelskammer in China, sagte,dass die CIIE für deutsche Unternehmen eine gute Gelegenheit sei, um ihreneuesten Produkte aus den Bereichen Technologie, Innovation und Lifestylevorzustellen. Sie stelle auch eine Plattform dar, auf der deutsche Unternehmenihre kontinuierliche Innovationskraft gegenüber chinesischen Verbrauchern unddem chinesischen Markt unter Beweis stellen können. Mit der Teilnahme an derMesse können deutsche Unternehmen ihren Markeneinfluss in China weiter ausbauenund "Made in Germany" noch bekannter machen.Jan Jovy, Geschäftsführer der Auslandshandelskammer (AHK) in Shanghai, sagte aufder Online-Werbekonferenz der AHK am 21. Januar: "Die vergangenen drei Ausgabender CIIE waren eine hervorragende Plattform für deutsche Unternehmen, um ihreProdukte und Dienstleistungen chinesischen Verbrauchern vorzustellen undMedienkontakte aufzunehmen und zu verstärken." In allen Ausstellungsbereichenwar eine große Anzahl deutscher Unternehmen aus dem Ausrüstungssektor vertreten,die ihre neuesten Technologien und Produkte präsentierten.