Seit heute notieren die Aktien von Vantage Towers an der Frankfurter Börse. Die Erstnotiz erfolgte am Morgen im Prime Standard. Der erste Kurs lag bei 24,80 Euro. Ausgegeben wurden die Aktien zu je 24,00 Euro. Am Nachmittag steht die Aktie bei 24,155 Euro. Das bisherige Tageshoch liegt bei 25,14 Euro, das Tief steht bei 24,00 Euro.Beim Börsengang werden mehr als 95,83 Millionen Aktien ausgegeben, die von Vodafone stammen.

