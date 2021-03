Deutsche Bank und Commerzbank profitieren von steigenden Zinsen, Daimler holt nach, VW konsolidiert

Die deutschen Aktien schrauben sich heute im Follow-up der gestrigen Zinsentscheidung weiter nach oben. Der DAX notiert aktuell bei 182 Punkte bzw. 1,25 % höher bei 14.779 Punkten. In New York ist die Richtung der Aktienindizes uneinheitlich. Der …

Die deutschen Aktien schrauben sich heute im Follow-up der gestrigen Zinsentscheidung weiter nach oben. Der DAX notiert aktuell bei 182 Punkte bzw. 1,25 % höher bei 14.779 Punkten. In New York ist die Richtung der Aktienindizes uneinheitlich. Der Dow Jones Industrial legt aktuell 190 Punkte auf 32.206 Punkte zu, der S&P 500 gibt 10 Punkte auf 3.961 Punkte ab und der Nasdaq 100 verliert 230 Zähler auf 12971 Punkte.Spitzenreiter im DAX ist bislang die Aktie der Deutschen Bank (DE0005140008), die aktuell 4,86 % auf 11,012 Euro zulegt. Der Wert befindet sich derzeit in einer deutlichen Widerstandszone vom März und Juli 2018, weshalb offen ist, ob sich der Anstieg in diesem Tempo fortsetzt. Erst einmal profitiert die Aktie aber von der weitet steiler werdenden Zinsstrukturkurve. ...