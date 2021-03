NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag gefallen und hat deutliche Kursgewinne vom Vortag wieder abgegeben. Im späten europäischen Geschäft rutschte die Gemeinschaftswährung auf ein Tagestief bei 1,1909 US-Dollar, zuletzt notierte der Eurokurs im US-Handel minimal höher. Am Mittwochabend hatte der Euro nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed noch um knapp einen Cent in Richtung 1,20 Dollar aufgewertet, bevor in der vergangenen Nacht eine Gegenbewegung einsetzte. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1912 (Mittwoch: 1,1907) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8395 (0,8398) Euro.

Nach wie vor bleibt ein starker Anstieg der Renditen für Staatsanleihen aus den USA eine bestimmende Kraft im Handel am Devisenmarkt. Im Tagesverlauf legte die Rendite für zehnjährige US-Anleihen um 0,10 Prozentpunkte zu und erreichte bei 1,75 Prozent den höchsten Stand seit Anfang 2020. Zum Vergleich: Deutsche Bundesanleihen mit der gleichen Laufzeit werden mit einer Rendite von minus 0,27 Prozent gehandelt.