^ DGAP-News: Aves One AG / Schlagwort(e): Vertrag/Verkauf Aves One veräußert gesamtes Seecontainer-Portfolio und konzentriert sich auf Rail-Geschäft

Corporate News



Aves One veräußert gesamtes Seecontainer-Portfolio und konzentriert sich auf Rail-Geschäft



* Aves One veräußert gesamtes Seecontainer-Portfolio für rund USD 182,5 Mio. an institutionellen Investor



* Nicht-liquiditätswirksame Sonderabschreibungen von bis zu EUR 33,5 Mio. erwartet



* Verkauf generiert Liquidität von rund USD 23,8 Mio. für weitere Rail-Akquisitionen



* Jürgen Bauer scheidet mit der Erreichung des strategischen Meilensteins aus dem Vorstandsteam aus



Hamburg, 18. März 2021 - Die Aves One AG, ein stark wachsender Bestandshalter im Bereich langlebiger Rail-Assets, hat einen wichtigen Meilenstein in der strategischen Fokussierung auf das stabile und ertragsstarke Rail-Geschäft vollzogen. Im Zuge dieser Entscheidung wurde mit Oak Hill Advisors, einer Investmentgesellschaft, ein Kaufvertrag für das Seecontainer-Portfolio über rund USD 182,5 Mio. abgeschlossen. Der Vollzug des Kaufvertrags wird in den kommenden Monaten erfolgen. Im Zuge der Veräußerung der Seecontainer werden nicht-liquiditätswirksame Sonderabschreibungen in Höhe von bis zu EUR 33,5 Mio. vorgenommen. Diese werden, soweit möglich, im Rahmen des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 berücksichtigt.



Strategische Konzentration auf Rail-Geschäft vollzogen

Der Geschäftsbereich Seecontainer wird mit dem Vollzug des Kaufvertrags komplett aufgegeben. Damit hat das Vorstandsteam die Fokussierung auf das Rail-Geschäft erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Abschluss der Veräußerung der Container wird Jürgen Bauer aus dem Vorstand ausscheiden, der Gesellschaft aber in beratender Funktion verbunden bleiben. Das Vorstandsteam wird zukünftig aus den beiden Vorständen Tobias Aulich und Sven Meißner bestehen.



Tobias Aulich, Vorstand der Aves One AG, sagt hierzu: "Mit dem Verkauf der Seecontainer stärken wir unser nachhaltiges Kerngeschäft ,Rail' deutlich und stellen die Weichen für unseren weiteren Wachstumskurs mit steigender Profitabilität. Zusätzlich gewinnen wir durch den Verkauf des volatileren Container-Portfolios und dem damit verbundenen Wegfall von Wechselkurseffekten weiter an finanzieller Stabilität. Mit diesem Schritt vollzieht das Unternehmen endgültig die Konzentration auf den nachhaltigen Schienengüterverkehr. In diesem Bereich liegt unsere Kernkompetenz. Die aus dem Verkauf des Seecontainer-Portfolios im Unternehmen generierten liquiden Mittel in Höhe von rund USD 23,8 Mio. sowie der kürzlich berichtete Ausbau der Finanzierungslinie über EUR 75,0 Mio. versetzen uns in die Lage, unseren Wachstumskurs auch in 2021 ungebrochen fortzusetzen."