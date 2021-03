SpeeDx baut Vertriebsnetz aus

SpeeDx hat die Vertragsunterzeichnung mit einem neuen Vertriebspartners bekanntgegeben, der den Kundenzugang zu den marktführenden SpeeDx ResistancePlus und PlexPCR Tests weiter ausbaut. Neogen Diagnostik Sağlık Hizmetleri Ltd Şti wird alle SpeeDx-Tests in der gesamten Türkei vertreiben.

