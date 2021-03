MORGAN STANLEY stuft Thyssenkrupp auf 'Underweight'

Analysierendes Institut: MORGAN STANLEY

Analyst: Alain Gabriel

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 8,10

Kursziel alt: 6,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Thyssenkrupp von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft, das Kursziel aber von 6,20 auf 8,10 Euro angehoben. Im Rahmen der zyklischen Branchenerholung hätten sich die Aktien von Thyssenkrupp zuletzt besser entwickelt als die Papiere der europäischen Wettbewerber, schrieb Analyst Alain Gabriel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nunmehr sei das Risiko/Rendite-Verhältnis der Anteilsscheine unattraktiv, zumal die Verkaufsoptionen für das europäische Stahlgeschäft derzeit verblassten. Eine langwierige Umstrukturierung des Konzerns sei wahrscheinlich./la/fbaVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / 05:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.