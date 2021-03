MORGAN STANLEY stuft SOFTWARE AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Software AG anlässlich der jüngsten Investorenveranstaltung von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft und das Kursziel von 30,50 auf 34,00 Euro angehoben. Insbesondere die von dem Softwarekonzern gelieferten Informationen bezüglich der Entwicklung der Lizenzumsätze deuteten darauf hin, dass die Abwärtsrisiken für die Aktien nunmehr begrenzt seien, schrieb Analyst Alastair Nolan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Risiko/Rendite-Verhältnis der Papiere sei nun günstiger./la/fbaVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / 12:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.