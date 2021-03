Verimatrix , (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, gab heute das Sponsoring von Team 7 AM sowie von The Goose House , bekannt, einer der am schnellsten wachsenden E-Sport- und Gaming-Communities in Großbritannien. Die Bekanntmachung folgt auf die jüngste Nachricht des Unternehmens, zum offiziellen Partner von ESL Premiership ernannt worden zu sein, einem mit größter Spannung erwarteten Turnierwettbewerb des weltweit größten E-Sport-Unternehmens. Das Projekt baut auch auf der Strategie von Verimatrix auf, ein wichtiger Akteur bei der Erzielung von Live-Sport-Einnahmen zu sein und neue OTT-Modelle zu unterstützen, die sich direkt an den Verbraucher richten.

"Wir sind begeistert, Verimatrix als offiziellen Sponsor von Team 7AM für 2021 ankündigen zu können", sagte John 'WundA' Smith-Howell, Managing Director bei Team 7AM. "Ein Unternehmens-Sponsoring ist für eine Marke eine der authentischsten Möglichkeiten, lokale E-Sport-Spieler zu unterstützen. Wir freuen uns sehr, Verimatrix im Team begrüßen zu dürfen."

"The Goose House ist ein großer Befürworter des Schutzes des E-Sport-Ökosystems", sagte David “data” Taylor, Miteigentümer von The Goose House. "Wir freuen uns darauf, Verimatrix dabei zu unterstützen, zu einem aktiven Mitglied und Teilnehmer an unseren Turnieren und in unserer Community zu werden."

“Das Verständnis für E-Sport aus der Sicht der Athleten, der Teams, der Community und der Turniere ist entscheidend für die Entwicklung von Sicherheitslösungen, die einen wirksamen Schutz der E-Sport-Einnahmenströme gewährleisten", sagte Jon Samsel, Vice President of Global Marketing bei Verimatrix. "Ganz ähnlich wie in den Anfängen der traditionellen Sportindustrie ist auch der E-Sport einer wachsenden Bedrohung durch böswillige Akteure ausgesetzt, die versuchen, die harte Arbeit anderer zu stören, zu stehlen und davon zu profitieren. Stream-Ripping, Application Hacks und Game Cheats können die Integrität des Spielgeschehens beeinträchtigen und das E-Sport-Ökosystem destabilisieren. Wir bei Verimatrix freuen uns darauf, unsere Expertise im Bereich der gesicherten Bereitstellung auf diesen schnell wachsenden Markt auszuweiten."

Über Team 7 AM

Team 7AM wurde 2019 gegründet und ist eine europäische E-Sport-Organisation mit dem Ziel, auf höchstem Niveau mit einem Kader von einigen der heißesten aufstrebenden Talente zu konkurrieren, die professionell in Spielen wie League of Legends und Valorant antreten. Weitere Informationen finden Sie auf https://team7am.com.

Über The Goose House

The Goose House begann im Jahr 2014 als Counter Strike: Global Offensive Team. Heute ist es eine der am schnellsten wachsenden E-Sport- und Valorant-Gaming-Communities. Weitere Informationen finden Sie auf https://thegoose.house.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiven, menschenzentrierten und reibungslosen Sicherheitsfunktionen. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Ressourcen zu sichern - von Premium-Filmen über Live-Sportübertragungen und sensible Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu unternehmenskritischen mobilen Anwendungen. Wir schaffen die gesicherten Verbindungen, auf denen unsere Kunden Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bieten können. Verimatrix hilft seinen Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, problemlos zu wachsen, wertvolle Einnahmeströme zu schützen und sich neue Geschäftsfelder zu erschließen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.verimatrix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

