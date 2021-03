Indivumed kündigt Expansion in die Medikamentenentwicklung und Gründung von Ix Therapeutics an

„Unsere einzigartige IndivuType-Multi-Omics-Datenbank kann zusammen mit der AI-Advanced Data Analytics-Plattform zahlreiche neuartige Targets entdecken und validieren und sie gleichzeitig in einen umfassenden biologischen und klinischen Kontext stellen. Diese einzigartige Fähigkeit erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit in der klinischen Phase der Medikamentenentwicklung erheblich", sagt Prof. Dr. Hartmut Juhl, CEO und Gründer von Indivumed. „Durch die Partnerschaft mit Xlife Sciences und die Nutzung von Veraxa als einzigartigem Dienstleister sind wir nun in der Lage, die Entwicklung von therapeutischen Antikörpern gegen Darm- und Lungenkrebs zu finanzieren, was ein entscheidender nächster Schritt zur Verwirklichung unserer Vision ist, die Diagnose und Behandlung von Krebs zu individualisieren und den Patienten eine wirklich personalisierte Medizin zu bieten."

Die IndivuType-Datenbank ist die einzige Multi-Omics-Krebsdatenbank weltweit, die umfassende klinische Daten von Tausenden von Patienten mit Ganzgenomsequenzierungs-, Transkriptomik-, Proteomik- und Phosphoproteomik-Daten integriert, die unter identischen, hoch standardisierten Bedingungen von jedem Patienten gewonnen wurden. Die Entwicklung einer proprietären AI-Advanced-Data-Analytics Plattform hat umfangreiches Wissen über Krebskohorten und sogar einzelne Patienten aufgebaut, das einzigartige, tiefe Einblicke in die Krebsbiologie ermöglicht.