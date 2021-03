Canada Life Reinsurance gibt Langlebigkeitsvertrag in Höhe von 4,7 Mrd EUR mit Athora Netherlands bekannt

Dublin (ots/PRNewswire) - Canada Life Reinsurance freut sich, bekannt zu geben,

dass sie vor kurzem mit Athora Netherlands einen langfristigen

Rückversicherungsvertrag über Langlebigkeit abgeschlossen hat, der 4,7 Mrd. EUR

an bestehenden Verbindlichkeiten und 104.500 einbezahlte und zeitlich

verschobene Policen abdeckt.



Jeff Poulin, Global Head of Canada Life Reinsurance, bekräftigt, dass diese

Vereinbarung bestätigt, dass Canada Life Reinsurance im Bereich

Rückversicherungen über Langlebigkeit weltweit führend ist.





"Wir freuen uns, dass wir unsere Beziehung zu Athora Netherlands mit dieserbedeutenden Rückversicherungsvereinbarung ausbauen und erweitern können", sagtPoulin. "Es ist ein Zeichen dafür, dass wir bei der Zusammenarbeit mit unserenPartnern nicht nur ihren Rückversicherungsbedarf decken, sondern unsere Lösungenauch mit ihren veränderten Bedürfnissen mitwachsen."Canada Life Reinsurance bietet Versicherern, Rückversicherern und Pensionsfondsweltweit eine Reihe innovativer Risiko- und Kapitalmanagementlösungen fürLebens-, Kranken- und Nichtlebensrisiken.Informationen zu Canada LifeCanada Life Reinsurance bietet seinen Kunden über seine Niederlassungen in denUSA, Kanada, Irland, Bermuda und Barbados Rückversicherungslösungen für Lebens-und Krankenversicherungen, Rentenversicherungen sowie Sach- undUnfallversicherungen an. Canada Life Reinsurance ist Teil der Canada LifeAssurance Company und umfasst einige ihrer Tochtergesellschaften und Partner.Die Canada Life Assurance Company ist eine Tochtergesellschaft von Great-WestLifeco Inc. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3100818-1&h=4131292980&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3100818-1%26h%3D297286249%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.canadalifere.com%252Fabout-us.html%26a%3Dcanadalifere.com.%2B&a=canadalifere.com.Informationen zu Great-West Lifeco Inc.Great-West Lifeco ist eine internationale Holdinggesellschaft fürFinanzdienstleistungen mit Beteiligungen in den Geschäftsbereichen Lebensversicherung , Krankenversicherung, Rentenversicherung, undInvestmentservices, Vermögensverwaltung und Rückversicherung. Great-West Lifecohat Betriebe in Kanada, den USA und Europa über Canada Life, Empower Retirement,Putnam Investments und Irish Life. Ende 2020 zählten unsere Unternehmen ca.24.500 Mitarbeiter, 205.000 Beratungsbeziehungen und mehrere tausendVertriebspartner. Gemeinsam unterhalten wir in diesen Regionen mehr als 30Millionen Kundenbeziehungen.Great-West Lifeco und seine Unternehmen verfügen zum 31. Dezember 2020 überkonsolidierte Vermögenswerte in Höhe von rund 2,0 Billionen CDN und sindMitglieder der Unternehmensgruppe Power Corporation. Great-West Lifeco wird ander Toronto Stock Exchange (TSX) unter dem Tickersymbol GWO gehandelt. WeitereInformationen finden Sie auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3100818-1&h=2393578709&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3100818-1%26h%3D558099975%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.greatwestlifeco.com%252F%26a%3Dgreatwestlifeco.com&a=greatwestlifeco.com .Pressekontakt:Eamon Loughnane, Head of European Business Development, Canada LifeReinsurance, Tel: 00 353 1 254 1508, Mobil: +353 86 042 1056, E-Mail:eamon.loughnane@canadalifere.ieWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/127918/4867869OTS: Canada Life Reinsurance