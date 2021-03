Shanghai Jahwa hält 2021 eine strategische Konferenz ab „To Beauty of the Future" Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 19.03.2021, 02:22 | 40 | 0 | 0 19.03.2021, 02:22 | SHANGHAI, 19. März 2021 /PRNewswire/ -- Am 18. März hat Shanghai Jahwa United Co., Ltd. (Shanghai Jahwa, Code: 600315) seine Strategiekonferenz 2021 mit dem Titel „To Beauty of the Future" online abgehalten. Auf der Veranstaltung veröffentlichte das Unternehmen ein neues Corporate Branding Video unter dem Motto „Creating perfection and beauty with a century of craftsmanship". Das Managementteam unter der Leitung von Chairman und CEO Pan Qiusheng erläuterte die strategische Planung für das künftige Wachstum des Unternehmens aus verschiedenen Perspektiven, darunter Unternehmensstrategie, Markeninnovation, Entwicklung der Vertriebskanäle, Unternehmenskultur und Digitalisierung, was die neue Stellung von Shanghai Jahwa als führendes Unternehmen in Chinas Schönheits- und Kosmetikbranche umfassend darstellte. Pan Qiusheng: Wiederbelebung von Shanghai <57Jahwa und die Erfüllung seiner Mission Auf der Konferenz hielt Chairman und CEO Pan Qiusheng die Eröffnungsrede, in der er einen breiten Überblick über die Wachstumsstrategie, Geschäftspolitik, Unternehmenskultur und das ESG-Engagement des Unternehmens gab. Pan sagte: „Das 123 Jahre alte Shanghai Jahwa hat die Verbraucher unaufhörlich mit hochwertigen Schönheitsprodukten versorgt, die mit einem Höchstmaß an Handwerkskunst hergestellt wurden, begleitet von einem hervorragenden Service. Vor nicht allzu langer Zeit hat das Unternehmen das Modell der Unternehmenskultur mit einer neuen Vision, einer Mission, einem Betriebsprinzip, Werten und einem Unternehmensslogan neu gestaltet." Pan hielt eine detaillierte Präsentation über das Geschäftsprinzip des Unternehmens, das „Verbraucherzentrierung, Markeninnovation und Kanalevolution als die beiden Treiber, Kultur, System und Prozess sowie Digitalisierung als die drei Befähiger" beinhaltet. Mit der Einführung dieses neuen Ansatzes wird sich der Fokus auf die Verbraucher verlagern, in enger Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und Big-Data-Plattformen, um umfassende Einblicke in das kaufende Publikum zu gewinnen und die Produktentwicklung so zu steuern, dass die Erwartungen der Verbraucher besser erfüllt werden. Seite 2 ► Seite 1 von 2



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer