Fireblocks sammelt 133 Millionen US-Dollar in Serie C-Finanzierung, um die größten Banken und Fintechs der Welt in die Kryptowährung zu bringen

Die Technologie, die zur Sicherung von mehr als 400 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten für die Kryptoindustrie verwendet wurde, wird nun traditionellen Banken und Fintechs in ihrem Rennen um die Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten zur Verfügung gestellt

NEW YORK, 19. März 2021 /PRNewswire/ -- Fireblocks (www.fireblocks.com) gab heute bekannt, dass das Unternehmen 133 Millionen US-Dollar in einer Serie-C-Finanzierung unter der Leitung von Coatue, Ribbit und Stripes, mit strategischen Investitionen von The Bank of New York Mellon („BNY Mellon") und SVB, gesammelt hat. Der Abschluss dieser Finanzierungsrunde, an der auch frühere Investoren wie Paradigm, Galaxy Digital, Swisscom Ventures, Tenaya Capital und Cyberstarts Ventures beteiligt sind, macht Fireblocks zum kapitalstärksten Anbieter von Krypto-Infrastruktur in der Branche mit einer kumulierten Gesamtsumme von bisher 179 Millionen US-Dollar. Mit der neuen Finanzspritze von strategischen Investoren wird Fireblocks seine globalen Ressourcen weiter ausbauen, um die größten Banken und Fintechs der Welt zu bedienen und sie mit den gesamten Krypto-Kapitalmärkten zu verbinden.