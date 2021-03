„Charm of Jiangsu" feierte das chinesische Neujahrsfest 2021 mit Fans aus Übersee online

NANJING, China, 19. März 2021 /PRNewswire/ -- Um das chinesische Neujahrsfest 2021 zu feiern, hat die Abteilung für Kultur und Tourismus der Provinz Jiangsu eine Online-Veranstaltung zum Thema „Happy Chinese New Year 2021" aufwendig geplant und produziert. Die Aktivitäten waren vielfältig und voller Jiangsu-Eigenschaften, einschließlich Musik, Tanz, immateriellem Kulturerbe und Akrobatik. Durch Online-Performances und Ausstellungen erlebte das globale Publikum den Glanz des chinesischen Neujahrsfestes und den „Charm of Jiangsu" in vollem Umfang zu Hause.

Die Social-Media-Matrix in Übersee erweitert die Wirkung der Veranstaltung. Der von Jiangsu geleitete Social-Media-Account Visit Jiangsu plante und führte eine Online-Aktivität durch - Pick Your Favourite Chinese New Year Show. Es lud die Nutzer aus Übersee ein, die am meisten erwartete Show auf der Happy Chinese New Year Gala 2021 zu wählen und führte die Gala-Premieren durch. Das Ergebnis zeigte, dass die Kun-Oper Der Pfingstrosen-Pavillon mit fast 120.000 Aufrufen das beliebteste Programm war. Das gesamte Engagement erreichte 1.057.272. Während des Feiertags lag die Gesamtzahl der Zuschauer bei 793.511. Durch interaktive und partizipative Aktivitäten feierte es das chinesische Neujahr mit internationalen Fans.