Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 18. März hat Shanghai Jahwa United Co., Ltd.

(Shanghai Jahwa, Code: 600315) seine Strategiekonferenz 2021 mit dem Titel "To

Beauty of the Future" online abgehalten. Auf der Veranstaltung veröffentlichte

das Unternehmen ein neues Corporate Branding Video unter dem Motto "Creating

perfection and beauty with a century of craftsmanship".



Das Managementteam unter der Leitung von Chairman und CEO Pan Qiusheng

erläuterte die strategische Planung für das künftige Wachstum des Unternehmens

aus verschiedenen Perspektiven, darunter Unternehmensstrategie,

Markeninnovation, Entwicklung der Vertriebskanäle, Unternehmenskultur und

Digitalisierung, was die neue Stellung von Shanghai Jahwa als führendes

Unternehmen in Chinas Schönheits- und Kosmetikbranche umfassend darstellte.







Mission



Auf der Konferenz hielt Chairman und CEO Pan Qiusheng die Eröffnungsrede, in der

er einen breiten Überblick über die Wachstumsstrategie, Geschäftspolitik,

Unternehmenskultur und das ESG-Engagement des Unternehmens gab.



Pan sagte: "Das 123 Jahre alte Shanghai Jahwa hat die Verbraucher unaufhörlich

mit hochwertigen Schönheitsprodukten versorgt, die mit einem Höchstmaß an

Handwerkskunst hergestellt wurden, begleitet von einem hervorragenden Service.

Vor nicht allzu langer Zeit hat das Unternehmen das Modell der

Unternehmenskultur mit einer neuen Vision, einer Mission, einem Betriebsprinzip,

Werten und einem Unternehmensslogan neu gestaltet."



Pan hielt eine detaillierte Präsentation über das Geschäftsprinzip des

Unternehmens, das "Verbraucherzentrierung, Markeninnovation und Kanalevolution

als die beiden Treiber, Kultur, System und Prozess sowie Digitalisierung als die

drei Befähiger" beinhaltet. Mit der Einführung dieses neuen Ansatzes wird sich

der Fokus auf die Verbraucher verlagern, in enger Zusammenarbeit mit anderen

Organisationen und Big-Data-Plattformen, um umfassende Einblicke in das kaufende

Publikum zu gewinnen und die Produktentwicklung so zu steuern, dass die

Erwartungen der Verbraucher besser erfüllt werden.



Was die Markeninnovation betrifft, so plant das Unternehmen, Qualitätsprodukte

und -dienstleistungen zu schaffen, die auf Erkenntnissen über Verbraucher, weit

in die Zukunft blickenden Branchentrends und Big Data sowie auf Innovationen in

Marketing- und Ressourceninvestitionsmodellen basieren.



In Bezug auf die Entwicklung der Vertriebskanäle ist das Unternehmen auf dem

richtigen Weg, um die Innovation der Vertriebskanäle durch fünf Kerninitiativen

zu fördern: strategische Partnerschaften, digitale Befähigung, intelligenter

Einzelhandel, private Domain-Verwaltung und Geschäftsmodell-Innovation, während

gleichzeitig neue Marktchancen durch neue Kanäle, neue Szenarien und neue

Konsumformen erschlossen werden.



Darüber hinaus plant Shanghai Jahwa, die drei Treiber - Kultur, System und

Prozess sowie Digitalisierung - zu nutzen, um dem Unternehmen zu helfen, einen

besseren Wert für die Verbraucher zu schaffen und seine Markeninnovation und die

Weiterentwicklung der Vertriebskanäle bestmöglich zu unterstützen, so Pan

weiter.



Pan sagte auch, dass das Unternehmen praktische Schritte unternehmen wird, um

seiner Verpflichtung zur nachhaltigen Entwicklung der menschlichen

Schicksalsgemeinschaft nachzukommen. "Unser Unternehmen hat in diesem Jahr den

ersten ESG-Bericht unter den börsennotierten Unternehmen in Chinas Schönheits-

und Kosmetiksegment veröffentlicht, der die Initiativen und Erfolge von Shanghai

Jahwa bei der Wahrnehmung seiner sozialen Verantwortung und der Förderung einer

nachhaltigen Entwicklung umfassend offenlegt. Um Chinas '3060-Plan' für

Kohlenstoff-Emissionen umzusetzen, haben wir uns auch eine Reihe von

zukunftsweisenden Zielen gesetzt, die darauf abzielen, den Spitzenwert der

Kohlenstoff-Emissionen bis 2025 zu erreichen und bis 2050

Kohlenstoff-Neutralität in der gesamten Wertschöpfungskette zu erreichen und

damit ein Beispiel für die gesamte Branche zu setzen."



Das Jahr 2021 markiert das 123-jährige Bestehen von Shanghai Jahwa und das

20-jährige Jubiläum der Notierung des Unternehmens am A-Aktienmarkt. Das

Unternehmen hat seine Vitalität als jahrhundertealte Marke bewiesen, die im

Einklang mit ihrem unbegrenzten Entwicklungspotenzial mit der Zeit geht. Im Jahr

2021 ist Shanghai Jahwa bereits auf dem Weg der Wiederbelebung. Mit Blick in die

Zukunft wird das Unternehmen seinem ursprünglichen Anspruch "Perfektion und

Schönheit mit einem Jahrhundert an Handwerkskunst zu schaffen" treu bleiben, um

den größten Wert für Verbraucher, Mitarbeiter, Aktionäre und die Gesellschaft zu

generieren und Chinas Schönheitsprodukte in die Welt zu bringen.



Für weitere Informationen über Shanghai Jahwa hält 2021 Strategiekonferenz "To

Beauty of the Future" , besuchen Sie bitte:

https://www.jahwa.com.cn/en/activity4



