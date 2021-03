Es fehlten Impulse, die Phantasie bei den Microbatteries und den anderen Produkten der Varta war erstmal raus. Immer wieder wird – trotz rekordmässigen Umsätzen Varta’s, Produktion immer an der ständig erweiterten Kapazitätsgrenze und technologischer Führerschaft – von aufkommender Konkurrenz gesprochen. Von Wettbewerbern, die immer näher an Varta herankommen. Und die Perspektiven des Energiespeichergeschäfts scheinen noch wenig gewürdigt zu werden.

Und jetzt steigt die Aktie in den letzten Tagen kräftig – auch wenn die Analysten die auslösende Nachricht als „alten Hut“abtun,

was zu erwarten gewesen wäre. Worum geht es? Am 16.03. liess Varta aufhorchen: Einstieg in den E-Mobility Markt. Varta will nun auch in diesen lukrativen Wachstumsmarkt einsteigen. Und bestimmt auch durch die EU-initiative „The European Battery Alliance “ beflügelt und motiviert. Hiermit werden die 300 Mio EUR Forschungszuschüsse die Varta bereits 2020 aus dem Topf erhalten hat vielleicht erst der Anfang sein. Warum sollte Tesla seine Batteriefertigung in Brandenburg im Rahmen dieses Programms gefördert bekommen und Varta nicht? Also könnten hier – vorausgesetzt ist ein Verkaufs- Erfolg der auf der Pilotlinie in Ellwangen gefertigten Auto-Zelle – durchaus weitere Produktionsausbauschritte – mit EU-Mitteln gefördert – in Kürze gemeldet werden.

Also wettbewerbsfähiges Produkt und wahrscheinlich EU-Förderung auch für den Aufbau der Produktion

Aber zuerst soll die neue Zelle im Format 21700 mit dem Namen V4Drive zum Ende dieses Jahres am Stammsitz des Konzerns in Ellwangen (Baden-Württemberg) auf einer Pilotlinie produziert werden. Und man scheint direkt technisch anspruchsvolle und teure Lösungen anzustreben, denn Varta spricht vom potentiellen Eiinsatz Sie könnte in Zukunft bei neuen und optimierten Antriebskonzepten zunächst vor allem bei Fahrzeugen im Premiumsegment zum Einsatz kommen. Damit bestätigt der Technologiekonzern einen entsprechenden Bericht der „Wirtschaftswoche“. Des Weiteren bestehen Einsatzmöglichkeiten beispielsweise im Bereich Power Tools. Hier gab es bereits in der Vergangenheit Pläne seitens des Unternehmens. Und VARTA-Vorstandsvorsitzender Herbert Schein sagt: „Die Entwicklungen der neuen Lithium-Ionen-Zellen laufen hervorragend. Die Ergebnisse übertreffen unsere Erwartungen.“