SDI erweitert sein PSA As-a-Service(SM)-Portfolio um Acteev Protect(TM) Masken

Houston (ots/PRNewswire) - Der Anbieter digitaler Supply-Chain-Lösungen fügt die

Masken mit antimikrobiellem Schutz seinem rundum Rundum-sorglos-Angebot im

Materialmanagement hinzu



SDI, ein führendes Unternehmen für digitale Supply-Chain-Services und -Lösungen,

hat sein PSA As-a-Service(SM)-Angebot um eine neue Linie antimikrobieller

Schutzkleidung erweitert. Die Acteev Protect(TM)-Produkte sind speziell für

Pädagogen, Einzelhandelsangestellte, Produktionsmitarbeiter und andere

Personenkreise gedacht, die einen Gesichtsschutz benötigen, der angenehm zu

tragen ist und die Frische bewahrt, wenn er für die Dauer einer Schicht getragen

wird.





Die Acteev Protect-Linie umfasst Mundschutzprodukte, die den neuen ASTMInternational-Standards für Gesichtsmasken entsprechen. Aufgrund dieserKombination aus Leistung und Tragbarkeit sei die Wahl von SDI auf Acteev Protectgefallen, sagte Jim Owens, Senior Vice President von SDI und erklärte: "Es istwichtig, dass unsere Kunden Zugang zu PSA haben. Lehrer, Arbeiter imEinzelhändler oder am Fließband - Menschen, die in unmittelbarer Nähe zueinanderoder in Positionen mit Publikumsverkehr arbeiten - verdienen Masken, die bequemund atmungsaktiv sind", so Owens. "Durch ihre antimikrobiellen undantibakteriellen Eigenschaften bleiben Acteev Protect Gesichtsschutzmaskensauber und geben den Trägern zusätzliches Vertrauen und die Gewissheit, dass ihrGesichtsschutz lange hält und frisch bleibt."Acteev(TM) ist eine zum Patent angemeldete Technologie, die Zinkionen in einPolymer einbettet, und für antimikrobielle Eigenschaften sorgt, die langanhalten. Mit Acteev hergestellte Produkte können nicht vongeruchsverursachenden Bakterien und Pilzen befallen werden und sind abriebfest,weich und langlebig. Da die Zinkionen während des Polymerisationsprozesseseingebettet werden, behalten mit Acteev hergestellte Artikel ihreantimikrobielle Wirksamkeit über die gesamte Lebensdauer des Produkts.Die Tatsache, dass sich die Acteev Protect wiederverwenden lassen, macht sielaut Dr. Lu Zhang, dem Vice President bei Ascend, besonders gefragt bei Kunden,die auf Nachhaltigkeit achten. "Jede Woche landen mehr als 94 Millionen Maskenauf Mülldeponien", sagte Zhang. "Die Zinkionentechnologie von Acteev machtunsere Masken selbstreinigend und wiederverwendbar. Und wenn sie staubig oderverschmutzt werden, können sie gewaschen werden."Darayus Pardivala, der President der Division Americas von Sulzer RotatingEquipment Services, kaufte die Masken für die Mitarbeiter aller 32 Standorte desUnternehmens in Nord- und Südamerika. "Es ist im Vergleich zu früheren Modellenviel leichter durch sie zu atmen, sie bieten einen zusätzlichen Schutz undunsere Mitarbeiter fühlen sich viel wohler", sagte Pardivala. "Die Vorbehalte,gegen das Tragen von Masken, die uns in der Vergangenheit begegneten, sindkomplett verschwunden."Weitere Informationen zu dieser Produktlinie in derPSA-As-a-Service-Supply-Chain-Lösung erhalten Sie von Jim Owens unterjim.owens@sdi.com.Informationen zu Ascend Performance Materials: ascendmaterials.comInformationen zu Acteev: acteev.comInformationen zu SDIs PSA-As-a-Service:sdi.com/ppe-servicePressekontakt:Nicki Britton, +1 832-205-4854, nbritt@ascendmaterials.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/149956/4867896OTS: Ascend Performance Materials