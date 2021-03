Jetzt wird Geld gedruckt – JinkoSolar, Goldseek Resources, Formycon

Nachdem der Goldpreis in den letzten elf Tagen wieder gen Norden gedreht ist, besteht die Möglichkeit, dass die seit August 2020 dauernde Konsolidierungsphase beendet worden ist. Wenn dem so wäre, dürften die Goldminenaktien in den nächsten Monaten …

Nachdem der Goldpreis in den letzten elf Tagen wieder gen Norden gedreht ist, besteht die Möglichkeit, dass die seit August 2020 dauernde Konsolidierungsphase beendet worden ist. Wenn dem so wäre, dürften die Goldminenaktien in den nächsten Monaten …