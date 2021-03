Huawei wird 2021 von Gartner Peer Insights als "Customers' Choice" für WAN Edge Infrastruktur ausgezeichnet

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huawei ist stolz darauf, bekannt zu geben,

dass es 2021 als Gartner Peer Insights Customer' Choice für WAN Edge

Infrastruktur ausgezeichnet wurde - das einzige chinesische Unternehmen, das

diese Auszeichnung erhalten hat. Die Auszeichnung belegt, dass die SD-WAN-Lösung

von Huawei durch Kunden weltweit geschätzt wird.



Huawei hat zum 31. Dezember 20201 auf Gartner Peer Insights eine Gesamtbewertung

von 4,8/5 Sternen für seine HUAWEI CloudWAN (HUAWEI SD-WAN) Lösung erhalten.

Dieses beeindruckende Ergebnis basiert auf sachlichen Bewertungen von 58 Kunden1

aus einer Vielzahl von Branchen, wie z. B. Finanzen, Kommunikation, Fertigung

und Dienstleistungen. Diese Bewertungen preisen die Produkte und Lösungen von

Huawei - wie den Unternehmensrouter der NetEngine AR-Serie und iMaster NCE (ein

Campus-Netzwerkverwaltungs- und -steuerungssystem) - in Bezug auf

Funktionalität, Bereitstellung, Betrieb und Wartung sowie Service-Support.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Gartner Peer Insights ist eine Online-Plattform mit Bewertungen und Rezensionenvon IT-Software und -Services, die von IT-Fachleuten undTechnologie-Entscheidungsträgern geschrieben und gelesen werden. Ziel ist es,IT-Führungskräfte dabei zu unterstützen, fundiertere Kaufentscheidungen zutreffen und Technologieanbietern zu helfen, ihre Produkte zu verbessern, indemsie objektives, unvoreingenommenes Feedback von ihren Kunden erhalten. Derzeitenthält Gartner Peer Insights mehr als 255.000 verifizierte Bewertungen in mehrals 355 Märkten.Die Aussagen von Kunden, die sich für die SD-WAN-Lösung von Huawei entschiedenhaben, sind insgesamt äußerst positiv. Hier sind einige Auszüge:- "Das CloudWAN bietet eine gute Lösung für die Verbindung zwischen derNiederlassung insgesamt und dem DC in Japan, um den Bedarf nach einemHochgeschwindigkeits-Fernzugriff zu erfüllen. Außerdem ist die O&M-Erfahrungausgesprochen gut; es garantiert den normalen Betrieb der Gesamtlösung. DasO&M-System zeichnet die wichtigsten Aktivitäten in verschiedenen Phasen desO&M-Lebenszyklus auf, einschließlich des detaillierten Prozesses von ZTP, undüberwacht und visualisiert Schlüsselinformationen wie Alarme und Link-Statuswährend des Systembetriebs, wodurch die O&M-Effizienz desUnternehmensnetzwerks verbessert wird." (Stand 19. Dezember 2020 ) -IT-Ingenieur in der Fertigungsindustrie ( https://www.gartner.com/reviews/market/wan-edge-infrastructure/vendor/huawei/product/cloudwan/review/view/1267482(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3101482-1&h=2235289267&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3101482-1%26h%3D173634034%26u%3Dht