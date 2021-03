19.03.2021 – Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) list derzeit als Krisenmanager gefordert. Seit Dienstag Abends das Eingeständnis:, dass die Bilanzen 2018,2019 und die vorläufigen zahlen 2020 falsch sind und korrigiert werden müssen, die Märkte verunsichert. Schien erstmal eine gewisse Beruhigung am Mittwoch bei Handelsschluss einzutreten. Abwartend. Aber gestern ging es weiter runter – auf 36,36 USd – mit Minus 7,55 %, Minus 2,97 USD ähnlich hohe Verluste wie am Mittwoch zu Buche standen. Sollte nicht mehr lange so weiter gehen, sonst droht NIKOLA’s Schicksal.

Und jetzt tritt auch noch die NASDAQ auf den Plan und droht Sanktionen an wegen nicht fristgemässer 10-K Meldung mit den 2020er Zahlen, fällig gewesen am 16.03.2021

Gestern musste Plug Power den Empfang eines Schreibens der Zulassungsstelle der NSADAQ – „Listing Qualifications Department of The Nasdaq Stock Market LLC“ – bestätigen. Inhaltlich geht es um den Bruch der Listing Regel 5250(c)(1) wegen nicht fristgemässer Meldung des Jahresabschlusses 2020 an die Wertpapieraufsicht, SEC – „Securities and Exchange Commission“. Hierbei gilt erstmal eine kleine Entwarnung, denn dieses Schreiben hat NOCH keine Wirkung auf das Listing der Plug Power an der NASDAQ.

Wie zuvor bereits berichtet hat die Gesellschaft mit der Meldung 8-K die Aufsicht informiert, das die Bilanzen 2018 und 2019 korrigert werden müssen und folglich auch die 10 – K Meldung für 2020 nicht fristgemäss erfolgen kann – wegen Bilanzfehlern.

Erstmal 60 Tage Zeit – möglicherweise verlängerbar auf 180 Tage, wenn die NASDAQ mitspeilen sollte

Und hierbei geht es um die Börsennotiz – essentiell für Plug Power und deren Möglichkeit über den Kapitalmarkt Wachstum und potentielle Übernahmen zu finanzieren. Auch wenn derzeit mit über 5 Mrd USD in der Kasse kein akuter Bedarf bestehen sollte. Aber das Geld ist grösstenteils schon verplant für Spanien (Acciona-Joint Venture), Frankreich (Renault-Joint Venture), Südkorea (SK Group – Joint Venture) und den Aufbau des US-H2-Netzwerkes. Allesamt Milliardeninvestitionen!