Saudi Industrial Development Fund genehmigt zum ersten Mal in seiner Geschichte Projekte in Höhe von 4,5 Mrd. USD

RIAD, Saudi-Arabien, 19. März 2021 /PRNewswire/ -- Der Saudi Industrial Development Fund (SIDF), Saudi-Arabiens wichtigster finanzieller Befähiger für die industrielle Transformation des Landes, hat 212 Kredite in Höhe von 4,5 Mrd. USD im Jahr 2020 für 201 Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Bergbau, Energie und Logistikdienstleistungen genehmigt. Die bewilligten Kredite deckten verschiedene Ebenen ab, von denen 84 % der gesamten Kredite an KMUs vergeben wurden, was die starke und kontinuierliche Unterstützung des Fonds für die Hauptakteure des Wirtschaftswachstums im Königreich sicherstellt.

Diese außergewöhnlichen Ergebnisse haben sich als die größten in der Geschichte des Fonds erwiesen und damit trotz des wirtschaftlichen Drucks der Pandemie die Stärke und Widerstandsfähigkeit des saudischen Privatsektors demonstriert. In den vergangenen Jahren hat die saudische Regierung Programme zur Umsetzung der Vision 2030 umgesetzt, die strukturelle, wirtschaftliche und finanzielle Reformen zur Diversifizierung der Wirtschaft zum Ziel haben. Solche Bemühungen haben eine entscheidende Rolle für die Nachhaltigkeit der Wirtschaft in Zeiten der globalen Krise gespielt.