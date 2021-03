Den Höhepunkt markierte das Paar EUR/NOK bei 13,2023 NOK Anfang letzten Jahres, als der Corona-Crash die Aktienmärkte auf den Tiefpunkt gedrückte hatte. Die anschließende Normalisierung führte den Wert zunächst auf die Unterstützungszone um 10,4318 NOK abwärts, Anfang dieses Jahres wurde aber auch dieser Support in Richtung 10,00 NOK verlassen. Erst im Bereich der Horizontalunterstützung aus dem Jahr 2019/2020 kehrten Käufer sukzessive zurück und sorgten in den letzten Wochen für eine Stabilisierung. Zwar ist diese noch nicht sehr weit fortgeschritten, könnte allerdings ein Indiz für einen bevorstehenden Trendwechsel liefern.

Genau beobachten

Sämtliche Long-Positionen sind an dieser Stelle noch rein spekulativer Natur, echte Kaufsignale können erst oberhalb von 10,38 NOK für das Paar EUR/NOK abgeleitet werden. Dann wären sukzessive Gewinne an die Februarhochs bei 10,4815, sowie womöglich noch die Januarhochs bei 10,5541 NOK vorstellbar. Für jeden Einsatzbereich bietet sich hierzu beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VQ5L5S an. Ein Kursrutsch unter das glatte Wechselkursverhältnis von 10,00 NOK würde aber unweigerlich zu weiteren Abschlägen auf eine tiefere Unterstützung um 9,1857 NOK abwärts führen.