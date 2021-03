Baader Bank auf Wachstumskurs

Die Baader Bank blickt auf ein außergewöhnliches Konzernergebnis in 2020. Das Ergebnis v. St. beträgt EUR 56,0 Mio. (Vorjahr: TEUR 68). Die Gesamterträge steigern sich auf EUR 212,7 Mio. (Vorjahr: EUR 104,3 Mio.), das operative Ergebnis liegt bei EUR 81,5 Mio. (Vorjahr: EUR -8,0 Mio.). Dazu tragen vor allem ein sehr hohes Handelsergebnis, höhere Provisionseinnahmen sowie positive Ergebnisse aller Tochtergesellschaften bei.



Anhaltend hohe Wertpapierumsätze an den Börsen und mehr als Verdoppelung der Konten und Depots



Der Geschäftsverlauf der Baader Bank war in 2020 nicht nur durch sehr hohe Umsätze an den Börsen und Handelsplattformen, sondern auch durch die strukturelle und nachhaltige Weiterentwicklung der Geschäftsfelder geprägt. Es zeigte sich insbesondere, dass das von der Baader Bank entwickelte integrierte Geschäftsmodell mit Wertpapierhandel und Konto-/Depotführung unter einem Dach auf eine neu entstandene Börsenkultur in Deutschland trifft. Bereits im November 2020 konnte die Marke von 100.000 Depotkunden erreicht werden. Die Baader Bank kann so eine Vorreiterrolle einnehmen, die ihr einen weiteren Wachstumsschub verleiht.

Das Handelsergebnis auf Konzernebene stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr sehr stark an und erhöhte sich insgesamt um über 250 % auf EUR 168,2 Mio. (Vorjahr: EUR 46,1 Mio.). Die Provisionseinnahmen erhöhten sich ebenfalls, u.a. im Multi Asset Brokerage- und Research-Geschäft. Auch das Konto- und Depotgeschäft mit Vermögensverwaltern entwickelte sich weiterhin überaus positiv und wirkte unterstützend auf die Provisionsertragsentwicklung. Da durch höhere Handelsvolumina strukturell die Provisionsaufwendungen steigen, verzeichnete das Provisionsergebnis in 2020 insgesamt einen geringen Rückgang um 4 % auf EUR 31,0 Mio. (Vorjahr: EUR 32,1 Mio.).