Technical Trading: 100%-Chance kurzfristig mit weiterer Auto-Aktie

Einer der Top-Performer in den letzten Wochen war die Aktie von Volkswagen, die nahezu senkrecht empor schoss. Generell sind Autowerte immer mehr gefragt derzeit, und es ist daher auch nicht verwunderlich, dass sich genau in dieser Branche die nächste attraktive Verdopplungschance eröffnet. Was genau dahinter steckt, und mit welchem Produkt ich den Trade mache, zeige ich in diesem Video: Zum VideoBULLISH | Was sieht gut aus [weiter]