BARCLAYS stuft VALEO auf 'Equal Weight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Erwann Dagorne

Analysiertes Unternehmen: VALEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Valeo von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft, das Kursziel aber von 28 auf 32 Euro angehoben. Eine Erholung sollte zwar in den kommenden Jahren die Gewinne von Autozulieferern deutlich antreiben, auf dem gegenwärtigen Kursniveau der Branchenwerte sei aber wohl nicht mehr viel zu holen, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Chancen bei Autoherstellern seien jetzt größer. Bei Valeo vermisse er kurzfristige Kurstreiber./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / 19:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2021 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.