Klinische Phase-1-Studie für delNS HPV 16 BlueSky Immunotherapies

Wien (ots) - Tumore werden für das Immunsystem angreifbar. Die bahnbrechende

Innovation für die Eliminierung von Tumoren.



Wissenschaftler des Wiener Biotechnologie-Unternehmens BlueSky Immunotherapies

GmbH haben mit der firmeneigenen innovativen delNS-Technologie für virale

Vektoren, welche Interferon induzieren, einen weiteren Meilenstein erreicht. Mit

dem Ziel, bestehende Infektionen mit dem humanen Papillomavirus des Typs 16 (HPV

16) zu eliminieren und daraus resultierende Tumore im Menschen zu verhindern,

wird derzeit eine klinische Phase-1-Studie zur Behandlung von mit HPV 16

infizierten Probandinnen durchgeführt.



Der primäre Endpunkt der Studie ist die Bewertung der Sicherheit sowie die

Ermittlung der Dosis für die folgende Phase 2. Die ersten Ergebnisse der

klinischen Studie bestätigen nun die Verträglichkeit des auf delNS basierenden

Vektors delNS/E6E7 nach subkutaner Verabreichung. Im weiteren Studienverlauf

werden u.a. auch die als sekundäre Endpunkte festgelegte Beseitigung der

HPV-16-Infektion und die Eliminierung bereits bestehender Tumore und Tumorzellen

bestimmt.





Tumore unterdrücken die Aktivierung einer gegen sie gerichteten Immunantwort undbleiben dadurch für das körpereigene Immunsystem quasi unsichtbar. EineBehandlung mit delNS/E6E7 hebt diese Immunsuppression auf. Der Tumor wirddadurch für das Immunsystem erkennbar und kann von diesem bekämpft werden.Laut WHO werden weltweit fünf Prozent aller Krebserkrankungen durch humanePapillomaviren (HPV) verursacht. Jährlich erkranken daran rund 760.000 Personen.Zudem gibt es Millionen Fälle von sogenannten Präkanzerosen -Gewebsveränderungen mit möglicher maligner Entwicklung. DieBehandlungsmöglichkeiten für den invasiven Typ dieser Karzinome sind begrenzt:Operationen und Radiochemotherapie sind ineffektiv und kurieren nicht diezugrundeliegende HPV-Infektion. Die innovative Immuntherapie von BlueSkyImmunotherapies soll auch diese bestehenden HPV-Infektionen eliminieren.Vorteile des delNS Vektors- Starker Proof of Concept/Bestätigung der Hypothese - faustgroße, durchPapillomaviren verursachte unheilbare Tumore in Pferden konnten eliminiertwerden.- Die Technologie wurde bereits in mehreren klinischen Studien erforscht und istsicher und verträglich für Menschen.- Die Plattform lässt sich auf alle Krebsarten anwenden.- Niedrige Produktionskosten für die Herstellung des delNS-VektorsDie Technologieplattform delNS kann auch zur Expression anderer Tumorantigeneverwendet werden und verfügt somit über ein enormes Potenzial für die Behandlunganderer solider Tumore." Eine durch delNS Vektor delNS/E6E7 vermittelte Eliminierung einerHPV-16-Infektion könnte jährlich Millionen von Konisationen präkanzeröserLäsionen und bis zu 150.000 Todesfälle durch Gebärmutterhalskrebs verhindern.Die HPV-16-Infektion ist hochprävalent und persistent und es ist keineBehandlung im Frühstadium verfügbar. Das wollen wir ändern", erklärt Dr. ThomasMuster, CEO von BlueSky Immunotherapies GmbH.Wissenschaftlicher Ansatz und TechnologieDer delNS-Vektor induziert einen hohen Interferonspiegel. Dadurch werdenimmunologische Abwehrreaktionen gegen Krebs aktiviert:- Aktivierung natürlicher Killerzellen (NK)- Aktivierung zytotoxischer T-Zellen (CTL)- Aktivierung dendritischer Zellen (DC)- Hemmung immunsuppressiver regulatorischer T-Zellen (Treg)UnternehmenDer Schwerpunkt des Unternehmens BlueSky Immunotherapies GmbH liegt auf derNutzung eigener Plattform-Technologien, welche antivirale und antitumoraleReaktionen aktivieren. Die einzigartige Kombination aus Fachwissen und Erfahrungvon BlueSky ist auf den Erfolg von Therapien der neuen Generation gegen Krebsund Infektionskrankheiten ausgerichtet.Pressekontakt:PRESSE KontaktIsolde M. Bergmann+43 699 12278607mailto:Isolde.Bergmann@gmail.comBlueSky Immunotherapies GmbH1060 Wien, Mariahilfer Straße 101/1/21Univ.Doz. Dr. DI Thomas Muster, CEOhttp://www.blueskyvaccines.commailto:office@blueskyvaccines.com+43 699 19035288Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/151085/4867910OTS: Bluesky Immunotherapies GmbH